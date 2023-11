In Medioriente tacciano le armi, non porteranno mai la pace, così il Papa durante l'Angelus

" Le armi si fermino, non porteranno mai la pace, e il conflitto non si allarghi. Basta, basta fratelli, basta! ". Lo ha detto oggi il Papa all'Angelus, in un nuovo appello sulla guerra in Medio Oriente. "A Gaza si soccorrano subito i feriti", ha proseguito il Pontefice, come ha riportato anche l'agenzia Ansa, "si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione stremata, si liberino gli ostaggi , tra i quali ci sono tanti anziani e bambini". "Ogni essere umano, che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi popolo e religione, ogni essere umano è sacro, è prezioso agli occhi di Dio , ha diritto a vivere in pace", ha concluso il Santo Padre.





