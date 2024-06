In Puglia impazza il Fanta G7. Missioni che coinvolgono Biden, Macron e gli altri Grandi, il premio? Una vacanza

I più quotati sono Papa Francesco e Giorgia Meloni, incontrarli fa guadagnare ben 30 punti. Altrettanti sono assegnati a chi riesce ad andare con Biden in una nota paninoteca di Savelletri per spiegargli che i panini più buoni non si fanno in America, ma in Italia. E a chi incontrando Macron gli dice “Hai visto che abbiamo il bidet?” Sono 20 invece quelli conquistati se si viene fermati dall’esercito per dieci volte in un’ora e a chi dirà al presidente Erdogan di non aver accettato la morte di Demir Yaman in Terra Amara. E’ il FantaG7 che impazza a Fasano e sui social, l’idea è venuta a un giovane gioielliere che si è ispirato ai più famosi e collaudati FantaCalcio e al FantaSanremo. In palio, per chi accumula più punti, c’è un soggiorno in una nota struttura alberghiera pugliese.