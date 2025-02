In tour, per la prima volta, nei teatri italiani, "Sapore di Mare-Il Musical". Corsa al biglietto per le prossime date

L'idea è di quelle ambiziose, impegnative, e cioè di portare per la prima volta in teatro, in versione musical, uno dei successi iconici nel cinema degli anni '80, "Sapore di mare" . Un film che ha rappresentato la società degli anni '60, con le canzoni più conosciute di quei tempi a fare da colonna sonora. Missione compiuta. Enrico Vanzina, Fausto Brizzi e Maurizio Colombi, che hanno curato adattamento e regia, sono riusciti nell'impresa, con il supporto di un cast di livello, in primis Fatima Trotta e Paolo Ruffini. Il tutto con la collaborazione, per l'immagine e il look, di Diego Dalla Palma, una garanzia, con il laboratorio "Atelier Creativo". L'anteprima di Montecatini ha rispettato le attese, con il gradimento del pubblico del Teatro Verdi, ma il viaggio di questo spettacolo è solo all'inizio: domani Fabriano, dal 20 al 23 febbraio Torino, con la prima nazionale al Teatro Alfieri. Poi le tappe di Firenze, Trieste e Roma. Si chiuderà, tra fine marzo e inizio aprile, a Milano.





L'atmosfera dell'estate in Versilia

“Sapore di Mare-Il Musical” è riuscito a far immedesimare il pubblico nell'ambientazione delle estati della Versilia , di Forte dei Marmi, ricalcando quello che è stato, probabilmente, il film più riuscito dei fratelli Vanzina. Un incredibile successo al botteghino con un incasso di oltre 10 miliardi di lire . Un trampolino di lancio per grandi artisti come Christian De Sica e Jerry Calà, una conferma per la compianta Virna Lisi. Non di secondo piano la colonna sonora: “Il Cielo in una stanza” di Gino Paoli, interpretata da Mina, “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto, “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, “Non son degno di te” di Gianni Morandi e altre trenta hits.





Un musical con un cast di talento

Ora il musical a teatro con un cast di talento e ben "amalgamato" , testimonianza ne sono il simpaticissimo Paolo Ruffini nei panni di Cecco il Fotografo, l'eclettica Fatima Trotta nel ruolo di Marina Pinardi, i fratelli Carraro, interpretati da Edoardo Piacente e Lorenzo Tognocchi. Ed ancora, sperando di non far torto a nessuno, Paky Vicenti, Luca Quarchioni, Anna Foria, Giulia Carra, Renato Tognocchi, Marta Melchiorre, Elisa Filace, Claudia Campolongo, Carlotta Sibilla, Alex Botta, Pietro Mascheroni e Francesco Bianchini e Marta Bitti . "Con Sapore di Mare-Il Musical vogliamo regalare al pubblico, non solo un viaggio nel tempo, ma un’esperienza unica, che unisca musica, emozioni e una storia universale, che continui a parlare a tutte le generazioni", ha raccontato Gianmario Longoni di Alveare Produzioni. Citazione di merito, infine, anche per Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo, che hanno creduto in questo bel progetto.