"In Vaticano c'è chi sperava che morissi", così Bergoglio nella sua autobiografia in libreria da martedì 19 marzo

" Qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo conclave . State tranquilli, è umano, non c'è da scandalizzarsi! Quando il Papa è in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c'è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali. Per fortuna, nonostante i momenti di difficoltà, non ho mai pensato alle dimissioni ": lo ha affermato il Santo Padre nella sua autobiografia " Life - la mia storia nella Storia ", come riporta anche l'agenzia "Ansa", di cui Il Corriere della Sera è il primo quotidiano al mondo a pubblicarne degli stralci. Il libro, che uscirà martedì prossimo, il 19 marzo, edito da Harper-Collins, è stato scritto con Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e suo amico personale.





"Da giovanissimo mi innamorai di una ragazza"

"Mi ha addolorato vedere, negli anni, come la figura di Ratzinger Papa emerito sia stata strumentalizzata con scopi ideologici e politici da gente senza scrupoli che, non avendo accettato la sua rinuncia, ha pensato al proprio tornaconto e al proprio orticello da coltivare, sottovalutando la drammatica possibilità di una frattura dentro la Chiesa". Poi la tenera confessione, " Ho avuto una fidanzata e mi innamorai di un’altra ragazza, ma Dio ha prevalso . Una rinuncia? Ipotesi remota ".





"Non mi farei chiamare Papa emerito"

"Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia . Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico , e in quel caso ho già firmato all'inizio del pontificato la lettera con la rinuncia che è depositata in Segreteria di Stato. Se questo dovesse succedere, non mi farei chiamare Papa emerito, ma semplicemente vescovo emerito di Roma , e mi trasferirei a Santa Maria Maggiore per tornare a fare il confessore e portare la comunione agli ammalati. Ma questa è un'ipotesi lontana, perché davvero non ho motivi talmente seri da farmi pensare a una rinuncia . Qualcuno negli anni forse ha sperato che prima o poi, magari dopo un ricovero, facessi un annuncio del genere, ma non c'è questo rischio: grazie al Signore, godo di buona salute e, a Dio piacendo, ci sono molti progetti ancora da realizzare".





La sua posizione sull'aborto