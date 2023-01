Incassi cinema: Avatar sfonda il muro dei 2 miliardi, è il sesto film a riuscirci nella storia del cinema

E’ successo ancora! James Cameron è di nuovo “Il Re del mondo”. In queste ore, infatti, il suo nuovo film Avatar - La via dell'acqua ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Precisamente i dati che ci vengono forniti parlano di 2 023 961 353 di dollari. Queste cifre stratosferiche fanno diventare il sequel di Avatar il primo incasso dallo scoppio della pandemia, battendo il film Sony/Marvel del 2021 Spiderman: No way Home con i suoi 1,9 miliardi di incasso totale.





AVATAR 2 SCALA LA CLASSIFICA

Al momento la pellicola di Cameron è arrivata al sesto posto della classifica generale degli incassi più alti di tutti i tempi e non è escluso che possa salire ancora nei prossimi giorni. Ma non solo. La via dell’acqua è il sesto film della storia del cinema ad incassare questa cifra dopo Avatar del 2009, Titanic dello stesso regista, I due Avengers dei fratelli Russo e Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015. James Cameron è l’unico regista ad avere ben tre film che hanno raggiunto i 2 miliardi al botteghino.