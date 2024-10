Incassi Cinema: Joker 2 fa flop al botteghino USA mentre in Italia si difende bene. Continua l’ottima tenuta di Vermiglio

Hollywood è sotto shock. Nessuno poteva immaginare che il nuovo “Joker” andasse così male al botteghino statunitense. Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia si era capito che questo sequel avesse davanti una strada totalmente diversa da quel primo film del 2019, ma certo cifre così basse lasciano senza parole. Un budget importante che, se si considera anche tutto il battage pubblicitario, supera i 200 milioni di dollari fa pensare che dalle parti della Warner Bros c’era la speranza di avere un incasso di un certo tipo, magari lontano da quel miliardo del primo capitolo, ma sicuramente molto più in alto di quanto questo film genererà.





JOKER AFFONDA IN USA

Che le cose sarebbero andate male in patria per il film di Todd Phillips si era capito fin dalle anteprime del giovedì che hanno raccolto soltanto 7 milioni di dollari. Poi venerdì la pellicola ha limitato il rimbalzo ottenendo 13.6 milioni, frenando del 16% sabato con 11.4 milioni e perdendo quasi il 30% domenica. Complessivamente, quindi, il Cinecomic ha raccolto 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, una cifra molto più bassa delle previsioni già pessimistiche che parlavano di 50/60 milioni di dollari. Alcuni parlano di 47 milioni totali ma la sostanza non cambia. Siamo lontanissimi dai fasti raggiunti dal primo Joker che, nel 2019, debuttò con 96 milioni di dollari. Ovviamente cinque anni fa pesava molto anche la vittoria del Leone d’oro alla Mostra del Cinema ma chiaramente anche il passaparola aveva giocato un ruolo decisivo. Nel caso di questo sequel, proprio la reazione molto debole degli spettatori americani ha azzoppato il lancio che, nei pensieri dello studio, doveva essere molto più alto.

Il dato è inferiore addirittura ai 55 milioni di “The Flash” e ai 46.1 milioni di “The Marvels”. Sarà difficile a questo punto per il film arrivare anche soltanto a 150 milioni di dollari sul suolo statunitense.





JOKER 2, ITALIA TERZO PAESE PER INCASSO

In tutto il mondo “Joker 2” arriva ad incassare 121 milioni di dollari. All'estero le cose sono andate un po' meglio, grazie soprattutto all'Europa. In sei giorni ha raccolto 81.1 milioni di dollari in 70 territori che, visti i dati americani, non è poi così male. In Italia soprattutto, la pellicola con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ha tenuto decisamente bene incassando 3.8 milioni di euro, che diventano 4.7 milioni se consideriamo anche il mercoledì di esordio. Il primo “Joker” aveva aperto giovedì 3 ottobre 2019 con oltre un milione di euro, proseguendo nel primo weekend con 6.3 milioni e chiudendo la sua corsa nel nostro paese con 29,6 milioni di euro. E’ evidente che questo secondo capitolo rimarrà lontano da quei risultati, ma bisogna comunque precisare che, soprattutto considerando la partenza nel resto del mondo inferiore alle aspettative, l’Italia risulta il terzo Paese internazionale come incasso, superiore anche alla Francia, cosa che non avviene quasi mai.





INCASSI: UN PO’ DI CINEMA ITALIANO

E parliamo ora del titolo italiano che continua a dare grandi soddisfazioni al nostro botteghino. “Vermiglio”, che ha vissuto un forte aumento di copie, è rimasto al secondo posto con 494.655 euro e una media di 1.446, per un totale che ormai ha raggiunto 1.2 milioni di euro. Un risultato importantissimo per una produzione di questo genere. Ricordiamo che la pellicola diretta da Maura Delpero ha vinto il Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia e soprattutto è il titolo di bandiera per l'Italia nella categoria miglior film internazionale agli Oscar 2025. Restando sui film italiani, tiene bene perdendo appena 30% sul fine settimana precedente, il film di Francesca Comencini “Il tempo che ci vuole”. La pellicola si porta al sesto posto con altri 203.804 euro, per un totale di 583.659 euro. Questi risultati sono il segno che il buon passaparola ottenuto sta facendo mantenere il film su livelli molto interessanti.





COPPOLA SEMPRE PEGGIO

Mentre si appresta ad uscire nel nostro paese, con un'anteprima nazionale in grande stile alla Festa del Cinema di Roma, il percorso negli Stati Uniti di “Megalopolis” di Francis Ford Coppola continua ad andare sempre peggio. Il film in questo ultimo fine settimana ha raccolto soltanto 1 milione e di dollari, perdendo così il 75% su sette giorni fa. La pellicola, infatti, aveva esordito la settimana scorsa con appena 4 milioni di dollari, con un passaparola decisamente negativo. “Megalopolis” è costato a Coppola 120 milioni di dollari più la campagna marketing che il regista ha dovuto pagare di tasca propria. Stiamo parlando di un flop colossale che difficilmente si dimenticherà.