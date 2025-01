Incendi Los Angeles, il cinema si mobilita per dare sostegno a chi ha perso tutto

La California sta vivendo una crisi senza precedenti, con incendi devastanti che hanno distrutto numerose abitazioni e colpito sia i cittadini comuni che alcune celebrità del mondo dell'intrattenimento. In risposta a questa emergenza, Warner Bros. Discovery ha deciso di fornire supporto ai propri dipendenti colpiti, offrendo loro alloggi temporanei. Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha espresso il suo profondo dispiacere e la sua preoccupazione per le perdite subite dai dipendenti durante un incontro con il personale giovedì scorso, sottolineando la gravità della situazione.





IL CINEMA AIUTA LOS ANGELES

La major ha attivato una linea telefonica dedicata per assistere i dipendenti sfollati, offrendo loro la possibilità di usufruire di camere d'albergo prenotate e pagate dalla compagnia, e indirizzandosi verso rifugi sicuri. Inoltre, Warner Bros. Discovery ha preso l'impegno di coprire i costi dei pasti per chi sta ospitando familiari e amici sfollati. L'azienda ha anche annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a soddisfare le necessità dei dipendenti colpiti nel medio e lungo periodo. Secondo le stime, circa 1.300 dipendenti della Warner che risiedono nelle zone interessate sono stati evacuati, e fortunatamente solo 20 di loro hanno perso la casa. Gli incendi, che sono iniziati martedì, sono stati alimentati da condizioni di bassa umidità, siccità e dai venti di Santa Ana, che hanno raggiunto velocità superiori a 90 miglia orarie. Nel caos dell'emergenza, false immagini dell'insegna di Hollywood in fiamme hanno contribuito a generare confusione sui social media, aumentando ulteriormente il panico.





INCENDI A LOS ANGELES, ANCHE LA DISNEY IN PRIMA LINEA

In risposta agli incendi, anche la Walt Disney Company ha dichiarato che donerà 15 milioni di dollari "per il pronto intervento, per gli aiuti e per gli sforzi di ricostruzione". Mentre migliaia di case ed edifici sono andati a fuoco, almeno 10 persone sono morte e decine di migliaia di acri a Pacific Palisades, Malibu, Pasadena e Hollywood Hills sono stati bruciati, una parte del denaro della Disney andrà alla Croce Rossa Americana, alla Los Angeles Fire Department Foundation e alla Los Angeles Regional Food Bank, tra gli altri, ha affermato la società.

"Mentre questa tragedia continua a svolgersi, The Walt Disney Company si impegna a supportare la nostra comunità e i nostri dipendenti mentre lavoriamo tutti insieme per riprenderci e ricostruire da questa incredibile devastazione", ha affermato il CEO della Disney Bob Iger alla fine di una settimana orribile per la contea più popolosa degli Stati Uniti. "Walt Disney è arrivato a Los Angeles con poco più della sua sconfinata immaginazione, ed è stato qui che ha scelto di stabilirsi, perseguire i suoi sogni e creare una straordinaria narrazione che significa così tanto per così tante persone in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di fornire assistenza a questa comunità resiliente e vibrante in questo momento di bisogno".