Incidente di Casal Palocco, Matteo di Pietro patteggia 4 anni e 4 mesi. Non andrà in carcere Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Era lo scorso 14 giugno quando Matteo di Pietro, ventenne del gruppo di youtuber Theborderline, al volante di un suv preso a noleggio che sfrecciava a 120km/h travolse l’auto su sui viaggiavano una mamma e i due figli. Il più grande, 5 anni, morì nello schianto. Dopo 6 mesi agli arresti domiciliari, a dicembre era stato chiesto il patteggiamento. Che oggi è arrivato, con una condanna a 4 anni e 4 mesi.





NON ANDRÀ IN CARCERE

A Di Pietro sono state riconosciute le attenuanti generiche. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio stradale aggravato e lesioni. "" e "Alla lettura della sentenza il ragazzo era presente in aula. Ha chiesto scusa, ha espresso il suo dolore e il desiderio, in futuro, di impegnarsi in progetti che riguardino la sicurezza stradale. Il suo legale, che ha sottolineato le finalità di "ha spiegato che il ventenne non andrà in carcere. Nessuna sorpresa per l'avvocato della madre della vittima.commenta. Tramite i social, si è espresso anche il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "