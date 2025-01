Incidente mortale ad Ancona. Allarme per una fuga di gas, il Comune raccomanda di non uscire di casa Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ci sarebbero almeno due morti nell'incidente avvenuto questa mattina in ad Ancona. È stata abbattuta una colonnina del gas, il Comune ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.

L'IMPATTO

Poco prima delle 8, questa mattina un’auto nera di grossa cilindrata, una BMW, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, ha perso il controllo ed finita contro altri veicoli tra cui una utilitaria che, a sua volta, si è schiantata contro una colonnina di metano. Quest’ultima auto continuando la sua corsa avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita di metano è stata fermata e l'area di intervento è stata messa in sicurezza. Interrotta la fornitura di gas all'Ospedale Regionale e alle abitazioni circostanti.

L'ALLARME DIRAMATO DAL COMUNE

"Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Transitabile la strada per l'ospedale e verso la superstrada". Così il Comune di Ancona che ha diramato l’allarme tramite i propri canali social, raccomandando alla popolazione di quel quadrante della città di non uscire di casa e di chiudere le finestre.

L'INTERVENTO DEI VIGILI

Dopo 2 ore di lavoro i vigili del fuoco e la Polizia locale sono riusciti a fermare la perdita di gas e l’area è stata messa in sicurezza. Inizialmente, le forze dell’Ordine non erano riuscite a raggiungere il punto dell’impatto proprio a causa della fuga di gas in atto. Il Comune informa che è transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada.