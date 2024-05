Internazionali Bnl d'Italia: avanti Darderi e Cobolli, ritiro Berrettini. Programma rinviato per pioggia

Sempre più persone nelle ultime ore hanno raggiunto il Foro Italico per assistere al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Sul campo centrale abbiamo assistito subito ad un grandissimo match durato più di 3 ore e vinto dal nostro tennista azzurro Luciano Darderi contro il canadese Shapovalov, buona la prima anche per Flavio Cobolli che alla Grandstand Arena invece, ha battuto il tedesco Marterer. Brutte notizie, sono arrivate dalla conferenza stampa di Matteo Berrettini che, dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, alla vigilia dell'esordio contro Napolitano, ha annunciato il forfait a causa dei problemi fisici. Nella serata, il match d'apertura di Fabio Fognini contro il britannico Daniel Evans, inizialmente previsto per le 19 al campo centrale è stato ripetutamente sospeso a causa della pioggia, vera protagonista di una serata in cui sono stati rinviati tutti i match compresi quelli di altri tennisti azzurri.



BERRETTINI: "NON POSSO GIOCARE, RISCHIO DI FARMI MALE"

"Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere - ha annunciato Berrettini in una conferenza stampa convocato subito dopo la notizia del ritiro - Rischio di farmi male e stare fermo. Non c'è un infortunio o qualcosa di rotto, c'è solo la tristezza perché con questo sono tre anni che qualcuno mi porta via questo torneo. Semplicemente non sono pronto a giocare. È una sensazione difficile da spiegare, ma è come se sento che potrebbe succedere qualcosa. Nelle ultime settimane ho preso dei medicinali per curarmi che mi hanno debilitato tantissimo, al punto da non farmi sentire pronto a giocare. Io questo torneo lo voglio giocare se sono competitivo e se non lo sono è giusto che non partecipi". Sui tempi di recupero ha concluso: "Difficile dirlo, spero prima di Parigi o per il Roland Garros".