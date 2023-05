Internazionali BNL d’Italia: Vincono Musetti, Cecchinato e Sinner, eliminato Fognini

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

E’ stata una domenica piena di appuntamenti e partite importanti al Foro Italico di Roma nella quarta giornata degli Internazionali BNL d’Italia. Marco Cecchinato batte 2 set a 0 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, niente da fare invece per Fabio Fognini che si arrende al terzo turno del torneo al giovane danese Rune (6-4, 6-2). Il derby italiano giocato sul campo Pietrangeli invece, lo vince Lorenzo Musetti che batte Matteo Arnaldi 2 set a 0, (6-4, 6-4). Il campione in carica qui a Roma Novak Djokovic, approda agli ottavi di finale vincendo 2-1 contro il bulgaro Dimitrov e poi chiude la serata la splendida vittoria sofferta di Jannik Sinner contro il russo Shevchenko (6-3, 6-7, 6-2).





SINNER RISCHIA MA CONQUISTA GLI OTTAVI

Sul campo centrale del Foro Italico dopo 2 ore e 12 minuti di gioco esce vincitore Jannik Sinner, nella sfida contro il russo Shevchenko che ha dato del filo da torcere al tennista italiano. Sinner vince il primo set 6-3, poi durante il secondo si complica la vita, forse un po’ frettoloso nel cercare colpi vincenti permettendo così all’avversario di prendere coraggio e portare il set al tie break poi vinto dallo stesso Shevchenko. Partita che quindi poteva complicarsi per Sinner che però rimane lucido nel terzo set e sul punteggio di 2 a 2 sfrutta la palla break portandosi sul 3 a 2 per poi andare dritto fino alla vittoria finale 6 a 2. Al termine della partita dedica speciale alla madre nel giorno della festa della mamma. Agli ottavi il tennista italiano incontrerà l’argentino Cerundolo.





MUSETTI: “HO VINTO GRAZIE ALL’ESPERIENZA”

“Sapevo che non sarebbe stato semplice esordire contro un italiano, poi Matteo sta giocando il suo miglior tennis. Sono stato bravo a gestire i momenti chiave del match in maniera più esperta”. Cosi Lorenzo Musetti in conferenza stampa post partita. “Matteo Arnaldi oggi produceva tanto, sono rimasto consapevolmente più passivo, ho impostato la partita sul farlo un po’ sfogare – ha aggiunto -. Nei punti importanti mi ha concesso quei, diciamo, regalini che sono stato bravo a cogliere. Alla fine ho fatto uscire di più l’esperienza, la differenza di ranking che oggi si è vista. “Auguro a Matteo il meglio, ha le potenzialità per poter stare a questo livello, ha tutto il tempo per esplodere” ha sottolineato Musetti, che al prossimo turno affronterà Frances Tiafoe, che ha eliminato Daniel Altmaier 36 75 63.