Irama a RTL 102.5: “Mi piacerebbe portare la mia musica all’estero, sto già lavorando ad alcuni progetti”

Irama, ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese, Paola di Benedetto e Jody Cecchetto, ha presentato la versione deluxe dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” ed ha raccontato in diretta i sui progetti futuri.



IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE E IL NUOVO SINGOLO A L I

È uscito la versione deluxe de “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, l’ultimo lavoro discografico di Irama che, oltre ai brani già editi, contiene al suo interno tre nuove canzoni. In diretta su RTL 102.5 Irama racconta cos’è successo dall’uscita dell’album fino alla versione deluxe: “Dall’ascita dell’album ad oggi sono successe molte cose, nel mezzo c’è stata moltissima musica e un tour. Sono contento del percorso fatto fino ad oggi e che questo album sia riuscito a raccontare la propria storia, è stato tutto molto emozionante”. Nella versione deluxe dell’album ci sono tre nuovi singoli: A L I, Moonlight e Canzoni Tristi con Rose Villain e Sick Luke. “Ci sono tre nuovi singoli, che rappresentano tre mondi diversi, “A L I” è più introspettivo, “Moonlight” è più movimentato con dalle sonorità più simili a “5 gocce” e poi c’è “Canzoni Tristi” con Rose Villain prodotto da Sick Luke”, racconta Irama a The Flight. “È uscito anche il videoclip di A L I, il nuovo singolo. “Mi piace scrivere i video, penso che siano una parte importante della musica ed è giusto che non si perda questo modo di raccontarla anche con le immagini”, continua Irama raccontando il videoclip del brano.

PROGETTI FUTURI

Ai microfoni di RTL 102.5 Irama parla anche dei progetti futuri. “Voglio continuare il percorso in Italia ma mi piacerebbe portare la mia musica all’estero. Sto già lavorando a delle cose ed ho iniziato dei progetti, è un percorso lungo”, dice l’artista.

5 GOCCE E LA COLLABORAZIONE CON RKOMI

Irama parla anche della collaborazione con Rkomi e del successo del brano “5 Gocce”: “Sono contento di questo pezzo e felice di aver coinvolto Mirko, con lui ho un rapporto autentico. “5 Gocce” non è stata la nostra prima collaborazione. Ci siamo trovati bene e abbiamo fatto tante cose insieme”, conclude.