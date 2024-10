Israele avverte l’Iran, rischia di fare la fine di Gaza e Beirut

Crescono I timori per un reale allargamento della guerra in Medio Oriente. Il ministro della Difesa Gallant ha avvertito l’Iran che potrebbero scattare attacchi simili a quelli effettuati a Gaza e a Beirut se verrà danneggiato Israele, dopo i missili lanciati il primo ottobre contro lo stato ebraico che, ha aggiunto Gallant, non hanno intaccato le capacità dell’ aeronautica. Secondo i media iraniani, Teheran ha già messo a punto un piano per rispondere all’imminente controffensiva israeliana. Netanyahu sta giocando col fuoco, ha sottolineato il comandate della marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniani. Proseguono i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore 150 siti di Hezbollah. I miliziani sciiti hanno annunciato di avere lanciato un attacco con droni esplosivi su una base israeliana a sud di Haifa. Si è appreso, intanto, che è di un morto e 8 feriti il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto alla stazione centrale degli autobus di Beersheba, nel sud di Israele. Prosegue l’offensiva a Gaza. Diciassette i morti causati dai bombardamenti israeliani a Jabaliya, nel nord della Striscia. Nove sono bambini.