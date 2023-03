Israele nel caos, la riforma della giustizia voluta da Netanyahu infiamma il paese, il presidente Herzog chiede al premier un passo indietro

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

RIFORMA MOLTO CONTESTATA

Benjamin Netanyahu sembra nell’angolo ora le sue certezze sembrano vacillare e per la prima volta viene presa in considerazione l’ipotesi di un passo indietro. In molti pensano che la sua riforma della giustizia nasconda una deriva autoritaria difficilmente conciliabile con uno stato democratico. Il premier vorrebbe l’approvazione in tempi brevi della ristrutturazione che gli garantirebbe di controllare le nomine dei giudici, impedendo alla Corte Suprema di respingere le leggi considerate in contrasto con i diritti civili e le norme democratiche. Insomma, una cosa da Putin.





MANIFESTAZIONI E PROTESTE

Israele da giorni è un paese sceso in piazza, con manifestazioni davanti alle sedi istituzionali e anche sotto casa di Netanyahu. I leader delle proteste anti riforma giudiziaria hanno indetto una manifestazione di massa per il pomeriggio di oggi davanti alla Knesset a Gerusalemme: "Non consentiremo alcun compromesso - hanno sostenuto – che danneggi l'Indipendenza della Corte Suprema". Nel frattempo la protesta è già scattata all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la porta di accesso a Israele: il leader del sindacato dei dipendenti degli aeroporti israeliani Pinchas Idan ha annunciato il blocco immediato di tutti i decolli. Poco prima il leader della centrale sindacale Arnon Bar David aveva preannunciato uno sciopero generale in tutto il Paese se Netanyahu oggi non formerà la riforma.