Istat: nel paniere entrano speck, cono gelato e il topper per materasso. Fuori tampone Covid e test sierologico

Anche quest’anno l’Istat ha aggiornato il paniere 2025, l’elenco di prodotti e servizi sulla base del quale vengono rilevati i prezzo al consumo utili per molti indicatori economici (come il livello di inflazione italiana). E, come sempre, analizzare cosa entra e cosa esce dal “calderone” composto dall’Istituto nazionale di statistica è un ottimo strumento per comprendere come cambia il nostro Paese.





Cosa entra e cosa esce

Da un ambito all’altro, sono molti i prodotti particolari che saltano subito all’occhio nel nuovo paniere Istat: lo speck, il pantalone corto da donna, la lampada da soffitto, la camera d’aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli, il cono gelato. L’Italia, in sintesi, sembra prepararsi per un grande picnic con annessa scampagnata. Menzione speciale per l’ingresso del topper dei materassi: una sorta di “materassino” imbottito e rivestito con tessuti leggeri che si aggiunge sotto le lenzuola per migliorare la qualità del sonno, con buona pace di Bruno Barbieri che lo ha reso famoso nel suo programma televisivo “4 Hotel”. Chissà come la prenderà lo chef e conduttore che ha fatto del proprio odio verso questo strumento un vero tormentone della trasmissione.

Non stupiscono alcuni dei prodotti che l’Istat ha deciso di eliminare dal paniere. In primis, il test sierologico anticorpi e il tampone molecolare Covid-19. Non sarà più oggetto di rilevazione il segmento di consumo relativo ai prezzi dell’Energia elettrica per le famiglie in transizione dal mercato tutelato a quello libero (introdotto nel 2024 per tener conto della situazione dei clienti non vulnerabili).

A cambiare sono anche alcune metodologie di rilevazione dei prezzi. In particolare, i dati relativi ai prodotti per animali domestici (come sacchetti igienici per cani e le ciotole degli amici a quattro zampe), finora indagati attraverso gli scanner data, saranno da ora collezionabili anche grazie agli Uffici comunali di statistica.