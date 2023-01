Ita Airways, ufficiale l'offerta di Lufthansa per acquisire il 40% della compagnia aerea

UN PASSO IMPORTANTE

La strada è ancora lunga, ma la direzione sembra quella giusta. Lufthansa ha presentato una offerta ufficiale per l’acquisizione del 40% della vecchia Alitalia. Non ci sono altre offerte, Air France-KLM e Delta - come era prevedibile- si sono tirate indietro. I numeri non sono pubblici, ma si parla di una cifra tra i 250 e il 300 milioni di euro. L’intento della compagnia tedesca è entrare con una quota di minoranza, per poi espandersi fino al controllo completo. La trattativa è avviata, ma ci sono diversi nodi da sciogliere. Negli anni sono stati numerosi i tentativi di rilancio della compagnia aerea italiana, ma sono tutti falliti. Questa potrebbe essere la volta buona, Lufthansa sa come si fa: ha già acquisito e risanato Swiss, Austrian e Brussel Airlines. Un buon indizio è l’appoggio dei sindacati, resta da vincere qualche resistenza nazionalista di chi ancora sogna una compagnia di bandiera senza proprietari stranieri, ma nel mercato di oggi è impossibile sopravvivere al di fuori di una grande alleanza internazionale.

IL PROGETTO LUFTHANSA

Nelle intenzioni dei tedeschi, Ita Airways coprirebbe il mercato nazionale europeo ed intercontinentale dalle basi di Fiumicino, Linate e Malpensa. Per il Nord America avrebbe collegamenti diretti propri ed entrerebbe nell’alleanza con United Airlines ed Air Canada. In aggiunta potrebbe sfruttare le coincidenze con Lufthansa via Francoforte e Monaco. E Roma sarebbe una rampa di lancio verso l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia. Il colosso tedesco, che già un anno fa aveva cercato di acquisire Ita Airways in collaborazione con il gruppo MSC, ora corre da solo ma ribadisce con un comunicato di tenere particolarmente a questo affare: "Per il Gruppo Lufthansa, l'Italia rappresenta il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti. La volontà di integrare Ita Airways all'interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d'affari e privati, nella sua forte economia orientata all'esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa".