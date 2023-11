Italia agli Europei, ma serve crescere; nel sorteggio gli azzurri rischiano fortemente di essere in quarta fascia

LA PAURA DI UNA BEFFA

Quando dopo un’ora di gioco il risultato era ancora sullo 0-0, con l’Italia dominante e sprecona, abbiamo ripensato alle quattro nitide occasioni non sfruttate dagli azzurri e abbiano iniziato a sentire odore di bruciato. L’Ucraina nel finale – come era prevedibile- si è giocata il tutto per tutto, ha schiacciato l’Italia e per poco al 92esimo minuto, in pieno recupero, non ci scappa la beffa con il contatto nell’area azzurra tra Cristante e Mudrik. L’ucraino sicuramente accentua, ma il rigore ci poteva stare. L’arbitro spagnolo Gil Manzano ha sorvolato, il Var non è intervenuto e tutti quanti abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Un pareggio bastava e un pareggio è arrivato.

C'E' LAVORO PER SPALLETTI

L’importante era tagliare il traguardo: la prossima estate l’Italia tornerà in Germania per giocare gli Europei; ben sapendo però che la strada è in salita. La qualificazione è stata sudata: gli azzurri hanno perso le due partite con l’Inghilterra, l’unico successo in trasferta è stato contro Malta. Certo, in mezzo ci sono stati l’addio improvviso di Roberto Mancini e lo scandalo scommesse che ha fatto irruzione anche a Coverciano. L’aspetto positivo è rappresentato dal fatto che il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ora ha qualche mese per lavorare sulla squadra: ci sono diversi aspetti da migliorare, anche se qualche sprazzo spallettiano già si intuisce. In attacco bisogna ripartire dalla brillantezza di Federico Chiesa, il migliore in campo sia contro la Macedonia del Nord sia contro l’Ucraina, ma bisogna migliorare il rendimento sotto porta: i nostri centravanti faticano troppo a fare gol.