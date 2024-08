Italia alle prese con il maltempo, acquazzoni in varie regioni dopo il caldo tropicale

Dopo il caldo tropicale acquazzoni in varie regioni. Allagamenti in Liguria dove la perturbazione ha interessato prima il Centro-Ponente per poi colpire Genova e la Riviera di Levante. Sotto controllo i torrenti. In Toscana la forte intensità della pioggia ha provocato l'allagamento della Passeggiata di Viareggio. Caduti alcuni cornicioni. Il maltempo ha colpito anche la Campania. Forte pioggia e vento in mattinata in provincia di Napoli. Danni alle strade e agli stabilimenti a Torre del Greco. I vigili del fuoco di Viterbo, nel Lazio, sono al lavoro per ripristinare i danni causati anche qui dal maltempo che si sta abbattendo sulla Tuscia. La forte pioggia ha mandato in tilt la circolazione. A Palermo tripudio sui social per la tregua che ha concesso l’afa. Dopo mesi di siccità e alte temperature la pioggia sta cadendo nel capoluogo siciliano. Il maltempo che sta interessando la Penisola ci accompagnerà fino a martedì.