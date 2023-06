Italia sconfitta dalla Spagna nella semifinale di Nations League, 2-1 per le Furie Rosse

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Resta l'amaro in bocca per una sconfitta maturata a due minuti dal novantesimo, con un gol fortunoso frutto di un doppio rimpallo. Peccato, l'Italia esce a testa alta dalla sfida contro la Spagna. Ma - come nel 2021 - dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto contro l'Olanda. Mentre le Furie Rosse contenderanno il trofeo alla Croazia. A Enschede è finita 2-1. Nel complesso gli spagnoli hanno mostrato più qualità, ma sul piano delle occasioni la partita è stata tutto sommato equilibrata.

BOTTA E RISPOSTA

Prima del fischio d'inizio, osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Silvio Berlusconi. Avvio choc degli azzurri, Spagna in vantaggio dopo nemmeno tre minuti con il gol di Pino che sfrutta una leggerezza dell'arrugginito Bonucci. La reazione dell'Italia è da squadra vera: al decimo minuto un tocco di esterno del figliol prodigo Zaniolo viene deviato con la mano da Le Normand, è rigore: dal dischetto impeccabile trasformazione di Ciro Immobile, tornato al gol in nazionale dopo un digiuno di quasi due anni. Il primo tempo è stato giocato a viso aperto da entrambe le squadre: qualità nella manovra spagnola, furie rosse pericolose due volte con Morata, ma azzurri sempre pronti a rispondere colpo su colpo. Annullato per un fuorigioco davvero millimetrico un gol di Frattesi, successivamente un tiro cross troppo profondo di Zaniolo ha impedito a Immobile di colpire a rete in una situazione di superiorità numerica per gli azzurri partiti in contropiede.