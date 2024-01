Jannick Sinner nella leggenda: vince gli Open d'Australia con una rimonta pazzesca su Medvedev

TRIONFO CON UNA RIMONTA DA LEGGENDA

Lo sport italiano è in festa. Non soltanto Jannick Sinner ha vinto gli Open d’Australia, ma lo ha fatto in un modo epico. Dopo aver perso i primi due set della finale contro il russo Medvedev, l’altoatesino ha saputo rialzarsi e ha piazzato una rimonta destinata ad entrare nella storia. Il punteggio a Melbourne recita: 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Un italiano torna a vincere un trofeo del grande slam dopo 48 anni: l’ultimo era stato Adriano Panatta che nel 1976 conquistò a Parigi il Roland Garros. Oggi è caduto un altro tabù: da dieci anni in Australia vinceva uno dei tre tenori del tennis mondiale: o Federer, o Nadal, o Djokovic. Proprio il serbo è stato battuto in semifinale da Jannick Sinner, cui oggi ha rivolto i complimenti per la vittoria. Sembra un passaggio di consegne.

CAMPIONE ANCHE A PAROLE

Dopo il trionfo in campo, Jannick Sinner ha vinto anche con le dichiarazioni: “E' una vittoria speciale, un torneo incredibile, due settimane fantastiche: qui mi sono sentito a casa. E' fantastico giocare qui, a casa mia sta nevicando, sono a -20 gradi, è più bello giocare al caldo - ha sorriso il tennista azzurro -. Auguro a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori, auguro a tutti di avere genitori come i miei”. Sportivo lo sconfitto, Daniil Medvedev: “Complimenti Jannick! Hai dimostrato ancora una volta che sei cresciuto, hai lottato, te lo meriti. Ci siamo incontrati in diverse finali, sono sicuro che non è la tua ultima finale Slam, cercherò di vincere la prossima. E' doloroso perdere in finale ma meglio rispetto ad aver perso prima”.