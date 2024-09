Jannik Sinner è in finale allo Us Open, l'altoatesino batte il britannico Draper con un secco 3-0 Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Sul campo Arthur Ashe di Flushing Meadows il numero 1 del mondo ha battuto il britannico Jack Draper tre set a zoer con pariziali di 7-5, 7-6, 6-2. Il tennista altoatesino, che è il terzo azzurro a centrare la semifinale allo US Open. Il primo fu Corrado Barazzutti nel 1977, poi Matteo Berrettini nel 2019. Se per i primi due non fu un'esperienza felice, Sinner è invece arrivato in finale.





Primo Set

Un primo set molto combattuto tra i due e vinto da Sinner 7-5. Il tennista britannico inizia male, ma poi pareggia conti, i due non concedono nulla sui servizi. la sfida sembra molto equilibrata. Si gioca colpo su colpo. Sinner e Draper si conoscono molto bene e sono coetanei. L'italiano ha avuto una grande opportunità al settimo game con il break di Sinner. 4-3 per l'altoatesino, ma è durato poco perché Draper ha pareggia subito. Sul 5-5 il britannico cade nella trappola di Sinner, che giocando sulla linea di fondo lo beffa portandosi sul 6-5. E' il secondo break del set di Sinner. Poi l'affondo per il 7-5 finale.





Secondo set

Anche il secondo set è conquistato da Sinner che vince solo al tie-break per 7-6. L'inizio è di Draper che vince il primo gioco tenendo il servizio dopo una lunga serie di vantaggi. Sinner però sembra aver trovato la chiave per mettere in difficoltà il britannico e pareggia i conti. E' 1-1. E' un game complicato, il britannico si riporta in vantaggio vincendo il secondo game. ma dura poco, l'altoatesino pareggia i conti subito dopo. Un set molto equilibrato anche il secondo. I due tennisti in campo fanno molta fatica. Draper vomita, mentre Sinner cade ed è costretto a chiedere un time-out medico per un problema al polso. Dopo l'intervento del fisioterapista l'azzurro sembra aver recuperato. E' l'inglese a condurre sul 6-5. Poi il pareggio di Sinner, che alla fine vince 7-6 al tie break.





Terzo set

Il terzo set parte bene per Sinner che conquista il primo gioco ma Draper si salva col servizio. è 1-1. In questo terzo set l'altoatesino sembra aver trovato lo spunto e in poco più di un minuto guadagna il 2-1. Ma l'avversario tiene e si riporta in parità. Poi per Sinner è tutta in discesa e vince il terzo set 6-2. Per Sinner è la prima finale allo Us Open.