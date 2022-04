"Jessica Selassie'? Siamo solo amici". Gianluca Costantino commenta le immagini circolate in rete

“Sto lavorando tanto, sto facendo programmi su programmi": esordisce così Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello vip, nel corso di una lunga intervista in radiovisione su RTL 102.5 News. "Ho dovuto arricchire il mio staff e, parallelamente, ho iniziato un nuovo format con Sonia Bruganelli, denominato ‘I libri di Sonia’”, dice ancora. Nella casa di Cinecittà è rimasto un mese all'incirca e poi è tornato alle cose di tutti i giorni: il suo lavoro, i social e gli allenamenti. Ma Gianluca Costantino, nel corso della lunga intervista a Trends & Celebrities, racconta anche dell'incontro con la moglie di Bonolis. “Si tratta di un’avventura nata di colpo. Io e Sonia ci siamo visti per capire quelli che erano i postumi del GF Vip e lei mi ha chiesto di partecipare come parte attiva, come ospite fisso, al suo programma, psicoanalizzando le persone dal punto di vista della crescita personale, fisica o mentale che dir si voglia”, svela in radiovisione.

GIANLUCA COSTANTINO E JESSICA SELASSIÈ A UN PARTY MILANESE

Nel corso della puntata non mancano spunti legati a quello che è accaduto domenica a Milano, nel corso del party organizzato da Delia Duran (compagna di Alex Belli, ex concorrente del Gf vip). Gianluca commenta l'incontro con Jessica Selassiè, una delle tre principesse del reality di Signorini. "Abbiamo chiarito delle cose che c’erano state mediante social con lei e adesso è tutto peace and love. Non posso smentire che fossi vicino a Jessica e che ci stessi parlando quella sera, assolutamente. Le parlavo all’orecchio perché c’era la musica alta. Credo molto nell’amicizia, siamo solo amici", puntualizza. Nulla di più.