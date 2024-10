Joker 2, Tarantino loda il film e dice: “Il regista ha mandato a fan**lo Hollywood”

Il disastro di Joker 2 è sotto gli occhi di tutti. Forse uno dei più grandi flop del 2024 che non sarà facile dimenticare. Ad oggi la pellicola diretta da Todd Phillips, ha incassato solamente 200 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget importante che non le consentirà di andare in attivo. Ma nonostante tutto, nel corso di queste settimane, il cinefumetto con Joaquin Phoenix ha incontrato anche alcuni sostenitori illustri, che si sono spesi per lodare il film cogliendone dei cortocircuiti interessanti. Tra i nomi di spicco c’era stato Francis Ford Coppola che su Instagram aveva affermato: “Congratulazioni a Joker Folie à Deux!. Sono anche onorato che il direttore della fotografia, Lawrence Sher, abbia rivelato che il film è visivamente ispirato a "Un sogno lungo un giorno” (un film della filmografia di Coppola).





TARANTINO ELOGIA JOKER 2

Nelle ultime ore stanno facendo particolarmente rumore le dichiarazioni di un altro fan della pellicola, Quentin Tarantino che, ospite del podcast “The Bret Easton Ellis Podcast”, ha lodato il coraggio di Joker 2 e del suo regista:

“Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero. Un sacco. Pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale e non pensavo che funzionasse come film, invece sono abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona proprio come un film. È come un grande, gigantesco pasticcio in una certa misura. E non l’ho trovato un esercizio intellettuale. Mi sono davvero lasciato coinvolgere. Mi sono piaciute le sequenze musicali. Ho pensato che più le canzoni erano banali, meglio si adattavano al film.

Todd Phillips è il vero Joker. Il Joker ha diretto il film. L’intero concetto, persino il fatto che lui spenda i soldi di Warner Bros., li spende come li spenderebbe il Joker, ok? Sta dicendo “va******lo” a tutti loro. Sta dicendo “va******lo” al pubblico del cinema. Sta dicendo “va******lo” a Hollywood. Sta dicendo “va******lo” a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Bros."

Tarantino, inoltre, ha anche elogiato l'interpretazione di Joaquin Phoenix, definendola tra le migliori che abbia mai visto in vita sua.

JOKER 2, LA TRAMA IN BREVE

La pellicola vede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità, non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. Presentato in anteprima mondiale all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, “Joker: Folie a Deux” è uscito nelle sale lo scorso 2 ottobre e dopo un percorso turbolento al botteghino, è approdato ieri, 29 ottobre, sulle piattaforme VOD. Dalla Warner Bros. si cerca di recuperare tutto il possibile da un film che con tutta certezza provocherà perdite considerevoli.