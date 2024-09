Kate Middleton torna al lavoro, il primo impegno dopo la chemioterapia

Dopo la malattia, che ha costretto Kate Middleton (moglie di William, figlio di Re Carlo III e della Principessa Diana Spencer) ad uno stop, torna finalmente la luce. Kate è al lavoro quindi sta meglio. Come fanno sapere i media inglesi, ieri ha ricevuto a casa, nella residenza di famiglia adiacente al castello di Windsor, i responsabili di un progetto caritativo per i bambini da lei patrocinato da tempo. E la Bbc parla di "un altro piccolo passo" verso un ritorno pieno alla vita pubblica.

Quarantadue anni. Una donna di grande fascino, intelligente e amatissima dal popolo. Qualcuno, tra l'altro l'ha paragonata alla Principessa Diana (morta tragicamente nel 1997 a causa di un incidente stradale a Parigi). Dalla fine del 2023 è sparita dalle scene a causa di un brutto male, che l'ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico all'addome. In un video, che è diventato virale sui social, lei stesa annunciò la malattia.

Il mistero delle condizioni di salute di Re Carlo resta ancora un tema scottante. Come sta il sovrano? Negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con un cancro ed è stato ricoverato nella stessa struttura di Kate Middleton (che, secondo i tabloid, potrebbe aver incontrato proprio in ospedale).

Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come sapete può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e su una strada sconosciuta. Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te e ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità. Q

Questo periodo ha ricordato soprattutto a me e a William quanto dobbiamo essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati

Ho finito la chemio, gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri. Il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile»