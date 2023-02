L’allenatore del Milan Stefano Pioli premiato con la Panchina d’oro per la stagione 2021-2022

Stefano Pioli è stato premiato con la Panchina d’Oro, il premio che viene assegnato ogni anno al miglior tecnico della Serie a della stagione precedente. L'allenatore del Milan ha ottenuto 33 voti su 46, dei colleghi. Al secondo posto Davide Nicola, che avuto 4 preferenze, al terzo posto Luciano Spalletti con 3 voti. La Panchina d'oro che tornava in presenza a Coverciano dopo il periodo del Covid, ha gratificato il tecnico che ha riportato lo scudetto al Milan dopo 11 anni. Pioli che si è detto orgoglioso di aver ricevuto il premio lo ha dedicato a tutte le persone che lavorano con lui e ai tifosi. Sul futuro, dice, non mi pongo limiti. Il premio annuale viene assegnato dal Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio ed è riservato al miglior allenatore del campionato di calcio di Serie A della stagione precedente ed è assegnato degli altri tecnici. Per la serie B è stato premiato Fabio Pecchia che ha riportato in A la Cremonese, mentre per la Serie C la Panchina d’oro è stata assegnata a Silvio Baldini per l’esperienza con il Palermo





Le parole di Pioli

“Essere votato dai propri colleghi rende orgogliosi e fa molto piacere, tanta è la soddisfazione. Onestamente per il lavoro che abbiamo fatto, credo che questo premio sia meritato e lo dedico a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con me: a Milanello si lavora in modo preciso, professionale, ma con grande condivisione, con grande fiducia” ha detto Stefano Pioli mentre riceveva il premio della Panchina D’oro, continuando “Dedico poi questo premio a tutti i tifosi del Milan, perché l'anno scorso è stato facile e bello essere tifosi del Milan e quest'anno lo è stato un po' meno. Ma è soprattutto nei momenti difficili che si sono dimostrati dei tifosi davvero unici”. Parlando con i giornalisti dopo aver ricevuto il premio, Pioli ha detto anche che “Fin quando riuscirò ad emozionarmi, ad affrontare questo lavoro con la passione che ho ora, non mi pongo limiti. Devo cercare continuamente di migliorarmi, di propormi sempre situazioni nuove per crescere ancora. Non sono più giovane, ma dentro mi sento ancora giovanissimo. Quindi ho tanta voglia di fare ancora”. Un allenatore che non si pone limiti e che è già proiettato sulla prossima partita importante per la sua squadra, ovvero quella con il Tottenham del prossimo 8 marzo per il passaggio ai quarti di Champions League: "L'obiettivo deve essere quello di superare questo turno. Ce la giocheremo con grande spirito, perché è sicuramente un obiettivo”, ha concluso.