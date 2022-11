L'autobiografia di Matthew Perry. L'eterno Chandler racconta le difficoltà, anche sul set di Friends

Per ventotto anni, quelli trascorsi dall’uscita di Friends, ha finto che tutto andasse bene. Ma per Matthew Perry, l’eterno Chandler, è arrivato il momento di fare i conti con le difficoltà. Una vera e propria liberazione che passa anche per la pubblicazione della sua autobiografia “Friends, amanti e la Cosa Terribile", uscito negli Stati Uniti il 1 Novembre e pronto ad approdare anche in Italia martedì prossimo.

SUCCESSI E DIPENDENZE

scrive Perry. Questa la sintesi con cui ripercorre i suoi cinquantatrè anni, di cui più della metà convissuti con i demoni di alcol e droghe. Un racconto onesto, senza sconti. Dalla storia privata e familiare all'esplosione ad Hollywood, dalle donne bellissime con cui ha condiviso il set e la vita - come Julia Roberts, che dice di aver lasciato "- al rovescio della medaglia del successo, fatto di dipendenze, solitudine e difficoltà, anche di salute. Numerose le operazioni al colon così come i tentativi di riabilitazione. Fino ad una perforazione gastrointestinale, per l'abuso di alcol e oppioidi, che portò Perry al coma, tenendolo in ospedale per cinque mesi.

IL RAPPORTO CON I COLLEGHI

- ha dichiarato Perry qualche giorno fa in un'intervista a, che gli dedica la copertina. Quando venne scritturato per, aveva solo ventiquattro anni e la sua dipendenza era agli inizi. “– dice -Ma proprio su quel set ha trovato anche del sostegno. I colleghi. In particolare un'amica, Jennifer Aniston: "ha detto l'attore.