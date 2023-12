L'Intelligenza artificiale protagonista nel bene e nel male nel 2024, è tra i pericoli cyber del prossimo anno

L'arrivo del 2024 porterà un aumento degli attacchi hacker sponsorizzati da uno Stato o legati all'attivismo politico, ma anche l'interferenza nelle elezioni o nei grandi eventi con l'intelligenza artificiale. Ci sarà meno phishing, ma spunteranno più siti fasulli in cui attirare gli utenti. Sono alcune delle previsioni per il 2024 nel settore della cybersicurezza, che di anno in anno vede impennare gli attacchi nel mondo.





Il rapporto Clusit

Secondo quanto emerge l'ultimo rapporto Clusit, sono aumentati di ben quattro volte i pericoli per la sicurezza di chi usa la rete. Ma quelli che abbiamo citato non sono gli unici pericoli. le tensioni sul fronte sicurezza. Le tensioni geopolitiche, inaspritesi dal conflitto in Medio Oriente e dal protrarsi della guerra in Ucraina, il numero degli attacchi informatici promossi da uno Stato potrebbero aumentare nel corso del 2024. E' quanto sostengono gli esperti di sicurezza di Kaspersky. Questi attacchi saranno legati probabilmente ai furti o crittografia dei dati, violazione delle infrastrutture tecnologiche, spionaggio a lungo termine e sabotaggi informatici.





I pericoli delle guerre

Non solo il furto dei dati nel modo tradizionale dai server, ma a causa dei principali conflitti globali, gli esperti prevedono un forte aumento dell'attività degli hacker che prenderanno di mira, con attacchi mirati obiettivi militari e istituzionali e che punteranno a creare confusione con la diffusione di fake news, così come da previsioni 2024 di Google-Mandiant.





Gli eventi politici

Il 2024 sarà caratterizzato da tanti eventi politici come le elezioni in Unione europea nel mese di giugno, mentre a novembre si vota negli Stati Uniti, ma anche grandi manifestazioni sportive come le Olimpiadi di Parigi, nel mese di luglio, e i campionati europei di calcio in Germania a giugno. Tutti obiettivi che potrebbero essere presi di mira secondo gli esperti sicurezza di Fortinet, per mettere in atto attacchi informatici. La preoccupazione maggiore degli esperti è per l'ambito politico e la diffusione, sempre maggiore per l'uso sempre più diffuso dell'IA generativa. "Probabilmente vedremo l'intelligenza artificiale potenziare l'interferenza elettorale nel 2024" - ha spiegato a Forbes Shivajee Samdarshi, chief product officer di Venafi - "Dalla creazione di deepfake convincenti all'aumento della disinformazione mirata, il concetto stesso di fiducia, identità e democrazia saranno sotto la lente". "L'IA ha creato nuove strade per la criminalità informatica e la vigilanza proattiva contro gli attacchi diventerà una priorità sempre più importante" ha osservato Rob Price, della società Snow Software "Ciò sarà particolarmente difficile perché continueremo a vedere una carenza di persone formate per svolgere alcune delle funzioni di gestione della sicurezza informatica".





Meno phishing, più siti fasulli

Gli esperti della sicurezza informatica prevedono che il 2024 gli utenti della rete saranno sempre meno ingannati dal cosiddetto "phishing", ovvero la truffa online che si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli, ma saranno sempre più ingannati dai siti fasulli. L'obiettivo dei criminali informatici è sempre quello di rubare informazioni alle vittime usando siti fasulli che ingannano gli utenti attraverso repliche di siti più famosi il cui indirizzo internet varia però di una o due lettere rispetto al dominio più popolare.