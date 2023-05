L'Inter vince la coppa Italia, battuta la Fiorentina 2-1, monumentale Lautaro Martinez

NEL SEGNO DI LAUTARO

Nona coppa Italia conquistata dall’Inter. In copertina un monumentale Lautaro Martinez. La Fiorentina si è comunque confermata avversaria di alto livello, che ha tenuto la finale in equilibrio fino alla fine. L’inizio di partita è un sogno viola e un incubo nerazzurro. Dopo due minuti e mezzo Fiorentina in vantaggio con il gol del suo giocatore più in forma, Nico Gonzales, che sbuca sul secondo palo e scarica in rete un cross rasoterra che da destra aveva tagliato l’area e la difesa interista. Dzeko dopo un paio di minuti ha subito avuto il pallone buono per pareggiare, ma è stato contrato. Nei primi venti minuti la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a gestire il vantaggio. Quando però l’Inter è cresciuta, la Viola è andata in affanno, Dzeko ha sparato alto solo davanti a Terracciano. Poi è entrato in partita un indemoniato Lautaro Martinez: al ventinovesimo il Toro argentino è entrato in area da destra, anziché servire Di Marco solissimo davanti alla porta ha fatto emergere l’istinto del goleador e ha fatto bene: diagonale potente e preciso, palla in rete. Otto minuti più tardi una sua bellissima semigirata acrobatica dal limite dell’area piccola ha mandato il pallone sotto la traversa: doppietta di Lautaro Martinez e sorpasso Inter. La Fiorentina ha vacillato: con un Dzeko più cinico e preciso sarebbe potuto arrivare anche il terzo gol interista.