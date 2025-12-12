L'Italia avrà quattro portabandiera a Milano - Cortina 2026:Mosaner, Brignone, Pellegrino e Fontana
12 dicembre 2025, ore 15:30
Una coppia a Cortina, l'altra a Milano, Federica Brignone raggiante ha detto al presidente del Coni che sarà pronta a gareggiare a febbraio, delusione per Sofia Goggia
Doppia sede e duplice coppia di portabandiera. Milano – Cortina 2026 ha già un record. Nessuna edizione dei giochi ha visto un paese usare quattro portabandiera. Il presidente del Coni Buonfiglio ha annunciato che a Cortina ci saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana. “Amos Mosaner, trentenne giocatore di Curling, ha detto Buonfiglio aveva forse già capito durante il Festival dello Sport a Trento organizzato dalla Gazzetta, ma è stato bravo a non fa le trasparire nulla in questo mese. La pattinatrice Arianna Fontana, seconda volta per lei, mi ha ringraziato molto, così come lo sciatore di fondo Pellegrino. La telefonata con la Brignone è stata invece bellissima, mi sono anche emozionato molto, forse più di lei che è rimasta in silenzio. Mi ha confidato che non se l’aspettava e che dovrebbe farcela a partecipare ai Giochi. La prima medaglia quindi l'abbiamo già vinta, Federica mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e determinazione. Mi ha solo chiesto di aiutarla ad allentare un po’ la pressione su di lei. Per quanto riguarda Sofia Goggia, forse ci sperava ma alla fine sono scelte che bisogna fare, spero che possa portare la bandiera a Cortina per l’alzabandiera, è un suggerimento che mi permetto di fare per chi dovrà scegliere”. Buonfiglio vorrebbe dunque non deludere del tutto la bergamasca.
La consegna dei vessilli
I quattro atleti azzurri designati riceveranno la bandiera dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia solenne in programma il 22 dicembre.
Lindsey Vonn in gran forma
Oggi preludio alle Olimpiadi con uno squillo di Lindsey Vonn che conquista la discesa libera di St.Moritz, in Svizzera, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con il tempo di 1'29"63. La 41enne statunitense, leggendaria campionessa dello sci, vince in 1'29"63, con quasi un secondo di vantaggio sull'austriaca Magdalena Egger, poi l'altra austriaca Puchner (1'30"79). Solo quarta l'azzurra Sofia Goggia, scesa con il pettorale 15, in 1'31, che aveva recuperato, ma non del tutto dopo una partenza lenta. In top ten Laura Pirovano, ottava a 1"58, mentre Nicol Delago è dodicesima a 1"94. A punti anche Roberta Melesi, 25° a 2"44. Fuori dalla top 30 Nadia Delago (+2"70), Elena Curtoni (+2"73) e Vicky Bernardi (+3"70). Cadute per Sara Thaler e Sara Allemand.
Lindsey Vonn, a 41 anni, diventa la sciatrice “anziana”a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha centrato la vittoria numero 83 in carriera (139 podi totali e 218 piazzamenti tra le prime dieci in 20 stagioni di Coppa).
