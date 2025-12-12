L'Italia avrà quattro portabandiera a Milano - Cortina 2026:Mosaner, Brignone, Pellegrino e Fontana

Doppia sede e duplice coppia di portabandiera. Milano – Cortina 2026 ha già un record. Nessuna edizione dei giochi ha visto un paese usare quattro portabandiera. Il presidente del Coni Buonfiglio ha annunciato che a Cortina ci saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana. “Amos Mosaner, trentenne giocatore di Curling, ha detto Buonfiglio aveva forse già capito durante il Festival dello Sport a Trento organizzato dalla Gazzetta, ma è stato bravo a non fa le trasparire nulla in questo mese. La pattinatrice Arianna Fontana, seconda volta per lei, mi ha ringraziato molto, così come lo sciatore di fondo Pellegrino. La telefonata con la Brignone è stata invece bellissima, mi sono anche emozionato molto, forse più di lei che è rimasta in silenzio. Mi ha confidato che non se l’aspettava e che dovrebbe farcela a partecipare ai Giochi. La prima medaglia quindi l'abbiamo già vinta, Federica mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e determinazione. Mi ha solo chiesto di aiutarla ad allentare un po’ la pressione su di lei. Per quanto riguarda Sofia Goggia, forse ci sperava ma alla fine sono scelte che bisogna fare, spero che possa portare la bandiera a Cortina per l’alzabandiera, è un suggerimento che mi permetto di fare per chi dovrà scegliere”. Buonfiglio vorrebbe dunque non deludere del tutto la bergamasca.







