"L'Italia non fa figli, servono i migranti": le parole di Papa Francesco fanno riflettere il mondo intero

Papa Francesco, ricevendo in udienza gli scalabriniani, tocca un argomento molto importante. Il Sommo Pontefice parla dei migranti e dice:

Oggi tanti Paesi hanno bisogno dei migranti. L'Italia non fa figli, non fa figli. L'età media è di 46 anni. L'Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità. Sono maestri di speranza, non si arrendono anche quando trovano chiusure e rifiuti. La loro tenacia, sostenuta spesso dall'amore per le famiglie rimaste in patria, ci insegna tanto, specialmente a voi che, 'migranti tra i migranti', come vi ha voluto il vostro fondatore, ne condividete il cammino. Così, attraverso le dinamiche dell'incontro, del dialogo, dell'accoglienza di Cristo presente nello straniero, crescete insieme con loro, solidali gli uni gli altri. Non dimenticatevi l'Antico Testamento: la vedova, l'orfano e lo straniero. Sono i privilegiati di Dio".

Poi, da Città del Vaticano, prosegue:

"La ricerca di futuro che anima il migrante esprime un bisogno di salvezza che accomuna tutti, al di là di razze e condizioni. Anzi l'itineranza", rettamente compresa e vissuta, può diventare, pur nel dolore, una preziosa scuola di fede e di umanità sia per chi assiste che per chi è assistito. Non dimentichiamo che la stessa storia della salvezza è una storia di migranti, di popoli in cammino.

Si aggiungono la chiusura e l'ostilità dei paesi ricchi, che vedono in chi bussa alla porta una minaccia al proprio benessere. Questo lo vediamo anche da noi: c'è lo scandalo che per la raccolta delle mele, al Nord, fanno venire i migranti dal Centro Europa, ma poi li mandano via. Li usano per raccogliere le mele, e poi vanno via. Questo oggi. Così, nel drammatico confronto tra gli interessi di chi protegge la sua prosperità e la lotta di chi tenta di sopravvivere, fuggendo dalla fame e dalla persecuzione, tante vite umane vanno perdute, sotto gli occhi indifferenti di chi si limita a guardare lo spettacolo, o peggio specula sulla pelle di chi soffre

Giubileo: presentata Luce,la mascotte pellegrina dell'Anno Santo

Sarà la Deposizione del Caravaggio, in prestito per sei mesi dai Musei Vaticani, l'opera al centro del Padiglione della Santa Sede all'Expo 2025 di Osaka, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre. Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi culturali, concerti e mostre, in programma a Roma prima dell'apertura ufficiale del Giubileo.

Il Padiglione della Santa Sede, progettato dall'architetto Mario Cucinella, sarà ospitato all'interno del Padiglione dell'Italia e avrà come tema, in sintonia con il Giubileo, "La bellezza porta speranza".