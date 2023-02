La canzone vincitrice della speciale classifica di Rtl 102,5 "Finalmente Sanremo" è "Due vite" di Marco Mengoni

È “Due Vite” di Marco Mengoni il brano vincitore della speciale classifica "Finalmente Sanremo" di RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma "L'Indignato Speciale".

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

A partire dalle 21:00 di martedì 7 febbraio, gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno avuto la possibilità di esprimere la loro preferenza per tutte le canzoni in gara, premiando la canzone vincitrice della prima serata e quella della seconda serata. "Due Vite" di Marco Mengoni è stata la vincitrice della prima serata del Festival di Sanremo del 7 febbraio, mentre "Cenere" di Lazza ha vinto la seconda serata. Il 9 febbraio, durante il programma "Password", Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini hanno aperto una nuova classifica, separata dalle precedenti, che si è conclusa in concomitanza con la fine della diretta del Festival di Sanremo. I voti degli ascoltatori, ponderati con i dati di EarOne, hanno decretato la canzone vincitrice della speciale classifica "Finalmente Sanremo".

Marco Mengoni riceverà il premio per la canzone più radiofonica della 73esima edizione del Festival in diretta negli studi di RTL 102.5.