La Francia non crede e non cede a Macron sulle pensioni: in piazza poco meno di un milione di persone, rischio scontri

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

I manifestanti hanno bloccato la gare de Lyon, una delle principali stazioni ferroviarie da cui partono anche i treni per l’Italia, analoghi disagi per chi deve prendere l’aereo, blocchi stradali impediscono l’accesso allo scalo parigino Charles de Gaulle , principale aeroporto della Capitale, dove i manifestanti hanno bloccato l'autostrada A1 che porta al terminal 1 dello scalo. Code interminabili di auto e taxi sono ferme in attesa di uno sblocco, mentre file di viaggiatori sono costretti a camminare a piedi ai bordi dell'autostrada per raggiungere il loro terminal. Da Parigi a Marsiglia, a Bordeaux e a Lione sono stati cancellati molti voli. Previste pesanti perturbazioni anche nella circolazione della metropolitana di Parigi e dei treni di periferia mentre l a capitale continua ad essere costellata dai rifiuti lasciati in strada a causa dello sciopero dei netturbini riconfermato almeno fino a lunedì.

I francesi sono in piazza contro la riforma delle pensioni , manifestazioni in tutto il Paese con una partecipazione prevista di almeno 800 mila persone, A Parigi la manifestazione più imponente della giornata che conta comunque 240 cortei tutto il Paese. Alle 14 è partito infatti il corteo dalla Bastiglia diretto all’Opera, con il rischio di infiltrazioni di gilet jaunes ed elementi radicali che potrebbero rendere incontrollabile la situazione

Macron non convince

Per più di 7 francesi su 10 il presidente Emmanuel Macron non è risultato convincente nell'intervista televisiva sulla riforma delle pensioni. Questo quanto emerge da un'inchiesta realizzata all'indomani del suo discorso: il 61% del campione - che ha visto, ascoltato o sentito parlare dell'intervista - ritiene inoltre che le dichiarazioni del capo dello Stato avranno come effetto quello di aumentare la rabbia nel Paese. Per il 27% l'intervista non cambierà le cose. Anche il tasso di popolarità di Macron risente della riforma e delle contestazioni che ha provocato: il 24% appena dei francesi lo considera un buon presidente, il 65% ritiene il contrario. Sulla riforma, il 72% la ritiene ingiusta, il 63% inefficace, il 56% non necessaria.