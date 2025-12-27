La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia

27 dicembre 2025, ore 13:00 , agg. alle 14:04
La Legge di Bilancio è blindata dalla fiducia che sarà posta dalla maggioranza. Da alcune opposizioni ancora proposte di modifiche
Ultimo atto in Parlamento per la Manovra, dal finale scontato. Oggi la legge di Bilancio arriva blindata alla Camera, dove in 4 giorni si chiuderà tutto, con il voto di fiducia. Una manovra che vale 22.3 miliardi e che punta a tenere insieme da una parte l'economia di famiglie e imprese, dall'altra l'equilibrio dei conti pubblici. La posta di maggior rilievo è quella che riguarda i tagli fiscali per quasi 8 miliardi, la Sanità viene rifinanziata con 2 miliardi, le imprese incassano nel 2026 2,3 miliardi per il credito d'imposta della Zona economica speciale Unica. Risorse poi per le filiere del turismo e rinvio della plastic e sugar tax che da sola vale 385 milioni il primo anno. A pagare il conto, banche e ministeri: quest'ultimi avranno tagli per 2 miliardi ma potranno rimodulare le spese. Qualcosa però pagheranno anche i cittadini: tra l'aumento delle accise sui carburanti e il rincaro dei tabacchi.
MANOVRA IN COMMISSIONE, DOMANI IN AULA. I PASSAGGI
La Commissione Bilancio della Camera ha iniziato l'esame lampo della legge di bilancio in una sala del Mappamondo semi-vuota, con diversi parlamentari collegati da remoto. I relatori sono Andrea Barabotti (Lega), Andrea Mascaretti (Fdi) e Roberto Pella (FI); a Montecitorio a seguire la discussione c'è la sottosegretaria al ministero dell'Economia Sandra Savino. Il termine per presentare gli emendamenti è fissato oggi alle 14 e le votazioni in commissione ci saranno domani mattina. L'aula è convocata a seguire, dalle ore 16, quando verrà posta la questione di fiducia. Il via libera finale, senza modifiche rispetto al testo approvato al Senato, è previsto per il 30 dicembre.
NUOVI EMENDAMENTI DA AVS AL M5S
Consapevoli che verranno respinti alcune forze di opposizione hanno presentato nuove proposte di modifica alla Legge di Bilancio. 400 emendamenti quelli di AVS, per denunciare, sottolinea il vice presidente di AVS alla Camera Marco Grimaldi, "una manovra che taglia sanità, scuola, pensioni e servizi, mentre aumenta di un miliardo le spese militari. Una legge che colpisce i più fragili, ignora l'emergenza salariale e alimenta l'economia di guerra". Un centinaio quelli del Movimento 5 Stelle, delle proposte, 16 sono cofirmate con le altre forze di opposizione. Il termine per la loro presentazione è stato fissato oggi alle 14.
