La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

11 settembre 2025, ore 15:30

E' la prima volta che un paese della Nato deve intervenire nel conflitto tra Russia e Ucraina, tra gli aerei a protezione anche uno italiano decollato dall'Estonia

I fatti della notte del 9 settembre in Polonia stanno evocando quelli che portarono alla prima guerra mondiale, come ha ricordato anche il capo dello stato Sergio Mattarella . La tensione adesso è molto alta con la Polonia che ha attivato l’articolo quattro del Trattato Nord Atlantico, il meccanismo che prevede la consultazione immediata tra gli alleati ogni volta che uno Stato ritenga minacciata la propria integrità territoriale o la sua sicurezza; la decisione, presa di concerto con il presidente Karol Nawrocki, è stata comunicata al parlamento polacco e notificata al segretario generale della Nato, Mark Rutte.


La violazione di spazi aerei, una provocazione deliberata

 Alcuni droni russi, lanciati durante un attacco contro l'Ucraina occidentale, hanno i violato, nella notte del 9 settembre lo spazio aereo polacco. Varsavia ha risposto con le proprie batterie antiaeree e, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, un Paese della Nato ha abbattuto obiettivi di provenienza russa sul proprio territorio. L’aeroporto di Lublino, nella Polonia orientale, ha già adattato le sue operazioni, dopo l’abbattimento di tre droni russi. Intanto, aerei di ricognizione della Nato, incluso un velivolo italiano decollato dall'Estonia, sono sui confini con la Russia. L'intrusione di circa 20 presunti droni russi è stata definita "una provocazione deliberata" che ha fatto indignare i leader europei

L’unione europea e le nazioni unite

L’Alta rappresentante Kaja Kallas ha detto a nome dei 27 stati membri dell'Unione europea: “Questo atto aggressivo e sconsiderato fa parte di una grave escalation da parte della Russia. Minaccia la sicurezza dei cittadini dell'UE, la stabilità regionale e la pace internazionale”. Mosca nega sempre le accuse mentre sul suolo polacco sono stati trovati dei droni esca, spesso utilizzati dalla Russia per distrarre i sistemi di difesa aerea durante attacchi su larga scala all'Ucraina. Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che, su sua richiesta, in una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia".

L’Ucraina sempre sotto tiro

Intanto, bombardamenti senza sosta in Ucraina. A Sumy, un drone russo ha provocato nella notte un incendio in una scuola. Il bilancio più pesante delle ultime 24 ore è stato registrato nel Donetsk dove due persone sono morte e dieci sono rimaste ferite. Il ministero della Difesa russo sostiene che le sue truppe abbiano preso il controllo del villaggio di Sosnivka, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk.


Argomenti

droni
Polonia
Russia

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

    Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

  • Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

    Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

  • Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

    Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

  • Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

    Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

  • A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, accusata la moglie

    A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

  • Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

    Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

  • Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

    Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

  • Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la

    Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la Global Sumud Flotilla

  • Jose Morinho esonerato dal Fenerbache dopo solo un anno, pronto ritorno in Premier ?

    Jose Morinho esonerato dal Fenerbache dopo solo un anno, pronto ritorno in Premier ?

  • Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

    Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Israele vuole spaccare in due la CIsgiordania, con nuovi insediamenti a est di Gerusalemme, con circa 3500 nuove abitazioni per decine di migliaia di persone

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Ancora da accertare le cause della tragedia. Più di venti i feriti, tra cui un'italiana che però non è in gravi condizioni

Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

Zelensky, escluso dal tavolo delle trattative, ribadisce che non intende fare concessioni territoriali a Mosca