Il Festival di Sanremo fa il boom di ascolti, il picco di share? Le trofie al pesto servite all'Ariston

IL VIDEO DEL PAPA: CARLO CONTI TORNA A PARLARNE

ORE 13.03 "Il 1° febbraio è stato registrato il video del Papa, dopo la mia richiesta", tuona Carlo Conti che cerca di smorzare ogni tipo di polemica sollevata da Dagospia. "Può sembrare strano, ma a volte le cose normali accadono. La vita a volte è più semplice di quanto può sembrare". Così, Carlo Conti risponde alla domanda di Giuseppe Candela di Dagospia. "Al Papa ho scritto: tentar non nuoce, come diceva la mia mamma. Ed il video è arrivato", conclude Conti.

A CHE ORA VA A DORMIRE BIANCA BALTI?

ORE 13.01 "Mi sono addormentato prima delle ultime due canzoni, vado a letto presto e non ce l'ho fatta", scherza Bianca Balti.

COSA ACCADRA' STASERA CON L'ARRIVO DI DAMIANO DAVID?

ORE 12.49 "Le semifinali, poi pubblicità. E l'arrivo di Damiano David, che canterà un omaggio ad un grande cantautore italiano", svela Conti.

LA FRECCIATA DI CARLO CONTI A DAGOSPIA SUL VIDEO DEL PAPA

ORE 12.44 "Hai presente quando c'erano le partite di calcio e c'erano le invasione di campo. Siamo alla fantascienza, siamo oltre", tuona Carlo Conti. Che manda una frecciata a Dagospia.

IL RITMO DELLA PRIMA SERATA, PARLA CONTI

ORE 12.41 "Nella costruzione delle serate: prima e cover con ritmo veloce. Stasera e domani avremo più momenti di stop and go. Il ritmo sarà diverso. Ieri sul palco due grandi conduttori di professione: Gerry Scotti e Antonella Clerici", dice Carlo Conti.

ORE 12. 40 "Grazie al Corriere per aver riportato un post che voleva essere positivo: quando mi sono ammalata dei brand non mi hanno più chiamata, non sapendo che mi sentissi in forma per lavorare. Sono la prova che mi voglio ancora a lavorare. Nessun messaggio negativo: sono ancora qui", continua la Balti.

BIANCA BALTI PARLA DEL CANCRO

ORE 12.37 Parla Bianca Balti, che risponde alle domande dei giornalisti. "Quando ho deciso di partecipare ho detto: non vengo a fare la malata di cancro, sono una top model", dice Bianca Balti. "Nel mondo ovunque ci giriamo c'è dolore, ma voglio essere una celebrazione della vita. E dico: Bianca sei venuta per divertirti. La mia presenza una celebrazione alla vita", dice.

ARRIVA FRASSICA: SHOW IN SALA STAMPA

ORE 12.30 "Pure io sto pensando a come vestirmi, mi vestirà Gabbani", scherza Frassica. "Ho preparato un discorso che ho perso quindi dico quello che ha detto Carlo prima". E' show in sala stampa con Frassica.

COME SI VESTIRA' MAGLIOGLIO?

ORE 12.28. "Non vi saluta mai nessuno dal palco: Sanremo grazie a voi e ai social diventa sempre potente. Felice che Carlo mi abbia voluto qui, spero di fare del mio meglio. Mi disturba che tutti mi chiedano come mi vesto: mi sono ispirato alle dive degli anni '50. Ho cinque cambi, si erano persi", dice Malgioglio. "Due abiti sono stati disegnati da me". Malglioglio ricorda anche la Carrà.

I CO-CONDUTTORI

ORE 12.20 Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica stasra sul palco dell'Ariston. Entrano in Sala Stampa, applausi.

L'ORDINE DI USCITA DEI BIG DI QUESTA SERA

Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

PARLA CARLO CONTI E PARLA DEL VIDEO DEL PAPA

Ore 12.21. Conti ringrazia i media, tutti. "Non voglio fare paragoni, voglio pedalare e andare avanti fino a sabato", dice Conti. "La dirigenza Rai non sapeva nulla del video del Papa. A fine maggio ho fatto la giornata mondiale dei Bambini ed in udienza privata ho parlato con il Santo Padre. Ho inviato una lettera al Santo Padre e dopo qualche giorno, il 1° febbraio mi è arrivato questo video. Nessuno sapeva nulla. Ho inviato il video in regia alle 19.30. Non c'era nulla in scaletta", continua il conduttore.

QUALI SONO GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA?

ORE 12.18 Stasera due semifinali tra i giovani. La serata, molto ampia, articolata bene nel racconto del Festival. L'arrivo di Damiano David, il cast di Follemente, il cast di Champagne e Bel canto (fiction Rai). In piazza Colombo l'esibizione di BigMama.

LE ANTICIPAZIONI SULLA SECONDA SERATA

ORE 12.17 Parla Claudio Fasulo, dirigente Rai, che fa alcune anticipazioni. "Stasera 15 big in gara", dice.

ORE 12.15 Record della serata con 17,8 milioni ascolto con Giorgia e lo share del 72% (picco) all'1,08 con vari collegamenti di scaletta. "C'erano le trofie in onda", scherza Ciannamea. Ottime performances anche sui social con +67% social views rispetto al 2024.

ORE 12.12 Parla il direttore del Prime Time, Marcello Ciannamea. "Grazie enorme a tutta la squadra", dice Ciannamea. "A tutti, anche a chi è dietro le quinte"

I DATI DI ASCOLTO DETTAGLIATI

Sono stati 12 milioni 600 mila, con uno share del 65.3 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la prima serata del 75° Festival della Canzone italiana.

La prima parte, dalle 21.15 alle 23.26, è stata seguita da 16 milioni 200 mila persone con il 63.7 di share. La seconda, dalle 23.30 all’1.20, da 8 milioni 300 mila spettatori, pari al 69.3 per cento.

Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.10, ha avuto un ascolto di 13 milioni 300 mila con uno share del 51.9.

Il picco di ascolto alle 22.02 con 17 milioni 800 mila, quella di share all’1.08 con il 72 per cento.

Il primo appuntamento con il Dopofestival, dall’1.20 all’1.59, è stato visto da 2 milioni e mezzo di telespettatori con il 55.6 di share. Il Prima Festival, dalle 20.31 alle 21.40, ha avuto un ascolto di 9 milioni 300 mila, con il 40.6.

ORE 12.07 Inizia la conferenza stampa dedicata ai giornalisti. Si commentano i dati di ascolto. L'assessore al Turismo del Comune di Sanremo fa i complimenti a Carlo Conti e a tutta la Rai.

DAGOSPIA SGANCIA LA BOMBA SUL VIDEO DEL PAPA

ORE 12.05. Dagospia torna sulla puntata di Sanremo e sgancia una bomba sul video di Papa Francesco, mandato in onda ieri sera.

Dagospia scrive:

Stamattina Papa Francesco ha appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival e pare che l'abbia presa male.

Che il video fosse riciclato si intuisce da alcuni dettagli: nel filmato mandato in onda da Rai 1 ieri sera Bergoglio è apparso meno sofferente e affaticato, in piena contraddizione con le condizioni di salute degli ultimi giorni. Il Papa, infatti, ha dovuto interrompere l’omelia di domenica per la bronchite: la difficoltà a respirare e a parlare lo ha costretto al forfait. E anche oggi in udienza non ha letto la catechesi. Sarebbe stato un miracolo di San Remo una così improvvisa remise en forme proprio per il Festival.

Altra circostanza curiosa. Due giorni fa padre Enzo Fortunato si è dimesso da responsabile dell'ufficio comunicazione di San Pietro: sarà per l’affaire Sanremo? In pole per sostituirlo c’è Piero Damosso, capo redattore del TG1, che è ancora dipendente Rai e quindi dovrebbe essere legato all’azienda con l’esclusiva. Qualcuno lo ha esentato?Il video mandato in onda ieri, infatti, non ha niente a che vedere con la manifestazione canora ma era stato girato a maggio. La ripresa, fatta da padre Enzo Fortunato, era un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla giornata mondiale dei bambini presentata proprio da Carlo Conti, allo stadio Olimpico di Roma. Una patacca bella e buona che ha indispettito il Papa.

Sanremo 2025, il messaggio di Papa Francesco: "La musica è strumento di pace". Poi il duetto sulle note di Imagine

ORE 12. I Conti tornano. E' proprio il caso di dire. Gli ascolti della prima serata di Sanremo fanno brindare i piani alti di viale Mazzini. La prima serata del Festival di Sanremo 2025 raggiunge il 65.3% di share con 12.218.000 di spettatori.

QUALI SONO STATI GLI ASCOLTI DELLA PRIMA PUNTATA DI AMADEUS?

Il confronto va assolutamente fatto. La prima serata di Sanremo 2024, condotta da Amadeus, lo scorso anno, ha registrato 10.561.000 spettatori con il 65.1% di share. Carlo Conti, quindi, ha superato il suo predecessore.

CHI ARRIVERA' ALL'ARISTON STASERA?

Occhi puntati su Cristiano Malgioglio, che sarà uno dei co-conduttori della seconda serata di Sanremo. Ci saranno anche Nino Frassica e Bianca Balti.

Brunori Sas racconta a RTL 102.5 la sua prima esibizione sul palco di Sanremo 2025: “Mia figlia Fiammetta mi ha detto che sono un eroe”