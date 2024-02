La proposta di matrimonio all'Arena di Verona, la crisi e la nuova foto-profilo della Ferragni: qualcosa non torna...

La proposta di matrimonio arrivò in radiovisione all'Arena di Verona: Fedez in ginocchio con l'anello in mano, Chiara Ferragni disse sì. Iniziò così la favola, una lunga storia d'amore (anche mediatica), che adesso stando ai rumors di Dagospia potrebbe essere finita per davvero. Sui social dei diretti interessati nessun riferimento, per adesso, alla presunta crisi di coppia (confermata anche dal Corriere della sera).

Rewind. Fedez decise di interrompere il concerto, trasmesso in diretta da RTL102.5, per fare la plateale proposta di matrimonio all'influencer. Era il 7 maggio 2017. Fedez e la Ferragni stavano insieme dall'autunno precedente. Il rapper disse:

“Non servono anelli per tenerci insieme. Ma per chiederti questo forse sì”.

La folla, all'Arena, restò in silenzio. Tutti senza parole. Poi Fedez s'inginocchio e prese l'anello. Applausi e commozione da parte di tutti. CLICCA QUI PER RIVEDERE IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO SUL CANALE YOUTUBE DI RTL102.5.

LE NOZZE CELEBRATE IN SICILIA

Le nozze vengono celebrate in Sicilia il 1° settembre 2018, uno dei matrimoni più mediatici di sempre. decine e decine di Testate hanno dedicato servizi e fotografie al matrimonio di Fedez e Chiara. Che subito dopo sono stati ribatezzati Ferragnez. E da quel momento in poi diventano i più cliccati in Rete.



Vacanze, case da sogno, successi imprenditoriali e concerti: Fedez e Chiara monopolizzano il jet set. Poi arrivano due figli: i Leone e Vittoria, che diventano famosi in pochissimi mesi.

LA MALATTIA DI FEDEZ E LA LITE CON LUIS SAL

Per Fedez, poi, arriva un momento difficilissimo: la malattia. Dopo un controllo di routine scopre un tumore al pancreas, il rapper viene operato a Milano, riceve l'affetto di milioni di italiani. Si ferma per diversi mesi di convalescenza e poi torna a cantare in pubblico nel corso della prima edizione del Future hits live di Radio Zeta (all'auditorium di Roma). Chiara Ferragni gli sta vicino e lascia tutti gli impegni di lavoro per dedicarsi a Federico.

Negli anni successi, intanto, finisce l'amicizia e la collaborazione professionale tra Fedez e Luis Sal: i due, per diverso tempo, conducono insieme il podcast Muschio selvaggio. Luis Sal rompe il silenzio e con un video (che diventa virale) racconta della fine della sua collaborazione con Fedez. Sembra che tutto si sia trascinato in tribunale, tra carte bollate e citazioni in giudizio. I fan, però, sperano che i due possano chiarirsi quanto prima e tornare a collaborare.

Dopo diverse settimane dal litigio a distanza con Luis Sal, Fedez sui social ha spiegato la sua versione dei fatti così:

"Se fosse per me avrei già chiarito la situazione. Ho un punto limite anche io, ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma francamente adesso ho degli impegni lavorativi, fra la serie, il brano che deve uscire, poi c’è un altro progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo e che presenterò la settimana prossima, voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi o anni di lavoro.

Dopo questo, indipendentemente da come andranno le cose, l’intenzione è di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile. Ma se non si troverà una soluzione a un certo punto darò delle spiegazioni, perché è giusto così. Comprendo benissimo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato dei migliori, ma ci arriverò. Se non è settimana prossima, perché non voglio sprecare energie, voglio dedicarle ai progetti lavorativi importanti, dalla settimana dopo, se non si troverà una soluzione darò io delle spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo”.

LE VOCI (ANCORA NON CONFERMATE DAI FERRAGNEZ) SULLA CRISI. LA NUOVA FOTO DEL PROFILO

La novità delle ultime ore, però, è legata alla foto del profilo di Chiara Ferragni. Cambiata. Ed il web si è subito scatenato, in attesa di una nota ufficiale (magari congiunta come è avvenuto dopo la rottura tra Totti e Ilary Blasi). Dagospia, prima di tutti, ha dato la notizia che ha fatto subito il giro della Rete.

Ci sono alcuni indizi che infittiscono il caso: lui è partito per Miami con la sua assistente, lei ha pubblicato sui social solo foto con i bambini. Spunta anche la mano di Chiara senza fede al dito. Infine, sul profilo di Chiara Ferragni c'è una nuova foto-profilo con i figli e senza Fedez.