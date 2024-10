La Rappresentante Di Lista a RTL 102.5: “Ci piace l’idea che ci si possa ritrovare nelle nostre parole e il tour sarà un bel modo per celebrare la musica e le persone che ci seguono da tanto”

La band composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in arte La Rappresentante di Lista, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il nuovo lavoro discografico. Anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso”, il disco intitolato “GIORNI FELICI” rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione dei brani, riconoscibile e sempre in movimento, con cui la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l'oggi e la sua colonna sonora. Il tema principale è l’emotività umana, mettendola in rapporto con l’altro e col mondo. Ai microfoni di RTL 102.5, La Rappresentante di Lista ha raccontato: «È un disco pieno di mondi diversi, che a volte dialogano tra loro e altre volte sono in contrasto. Crediamo che ognuno si possa identificare dentro questi giorni felici e ci piace l’idea che l’ascoltatore si ritrovi nelle nostre parole, ognuno con la propria storia. L’ispirazione del disco è nata in un paio di anni e ci sono anche canzoni nate con “Ciao Ciao” e post Sanremo. Nell’album c’è anche una parte malinconica, come in “Karaoke”, dove raccontiamo di quando provi certe emozioni e come musicista sei abituato a tirarle fuori, però in qualche modo è come se mettessi in televisione, in radio o al karaoke i tuoi sentimenti e ti ritrovassi a nudo e ad esporti così tanto. Siamo un po’ timorosi dell’album, ma finalmente adesso è di tutti».





Il tour

Il duo si prepara a far ascoltare live il nuovo progetto con il “LRDL 2024 TOUR”, esibendosi nei club italiani in autunno. La Rappresentante di Lista non sarà sola durante il tour, ma sarà accompagnata dai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che sono stati coinvolti anche nelle registrazioni del nuovo materiale discografico. Durante The Flight, i due hanno raccontato: «Il tour è quasi pronto, abbiamo gli ultimi giorni di prove prima della data zero a Trento. Siamo super contenti perché si respirerà la tridimensionalità delle canzoni, perché quando senti i brani su un palco con sette elementi che suonano è tutta un’altra cosa. Sarà un concerto molto intenso e abbiamo cercato di trascinare le nostre vecchie canzoni di altri dischi su questa nuova scia. Sarà un bel modo per fare festa, per celebrare la musica e per incontrare le persone che ci seguono da tati anni». Il tour partirà il 4 novembre a Trento, e proseguirà a Firenze, Napoli, Molfetta, Carpi, Milano, Padova, Venaria Reale, Bologna, Roma e tre tappe finali a Palermo.