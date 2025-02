La RomaOstia Half Marathon, presentata la 50esima edizione al Campidoglio

Cinquant’anni di storia e una corsa che continua a emozionare. La Eurospin RomaOstia Half Marathon celebra nel 2025 il suo prestigioso traguardo, portando ancora una volta migliaia di atleti lungo il percorso che unisce la Capitale al litorale. L’evento, in programma domenica 2 marzo, è stato presentato ufficialmente oggi in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato. Accanto al fondatore e presidente della gara, Luciano Duchi, hanno partecipato alla conferenza anche Alessandro Cochi, in rappresentanza della Regione Lazio, e Luca Onofrio, responsabile dell’area Mass Events di RCS Sports & Events. Tra gli ospiti anche Francesco Landi, direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento del Gemelli, Luca Burgazzoli di Eurospin, Alessandra Furia per Adidas e Antonio Fraccari, amministratore delegato di Adr Mobility.

LA PRESENTAZIONE DEL TRACCIATO

Il percorso di gara conferma il suo tracciato veloce e spettacolare: partenza dall’Eur e arrivo alla rotonda di Ostia, attraversando un tragitto di 21,0975 chilometri che ha reso la manifestazione una delle mezze maratone più performanti d’Italia. La partenza avverrà a onde, con i partecipanti suddivisi in griglie a seconda dei tempi dichiarati in fase di iscrizione, garantendo a ciascun atleta di poter correre al proprio ritmo. La classifica finale sarà determinata dal Real Time, ossia il tempo effettivo dalla linea di partenza al traguardo, con eccezione per gli atleti élite. Lungo il percorso saranno predisposti rilevamenti cronometrici ai chilometri 5, 10 e 15. Il tempo massimo per concludere la gara rimane fissato a 3 ore e 30 minuti, pari a una media di 9 minuti al chilometro. L’edizione 2025 della RomaOstia Half Marathon partirà, come da tradizione, da via Cristoforo Colombo, all’altezza del PalaEur e di viale dell’Umanesimo. Il percorso attraverserà viale Europa, via dei Primati Sportivi e proseguirà lungo via Cristoforo Colombo fino al mare, con un suggestivo arrivo sulla Rotonda di Ostia. Presentata anche la maglia ufficiale della 50ª edizione, creata in collaborazione con Adidas, nera con inserti in oro e il numero "50" a ricordare il numero di gare disputate.





LE ATTIVITÀ DELLA ROMAOSTIA

il Villaggio della corsa sarà il punto di ritrovo per atleti e appassionati: situato in piazzale Pier Luigi Nervi, vicino alla zona di partenza, aprirà al pubblico da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo. In occasione del cinquantesimo anniversario, all’interno del Villaggio sarà allestita una mostra fotografica che ripercorre la storia della manifestazione. RTL 102.5 è radio ufficiale dell'evento. Prosegue anche la collaborazione con il Policlinico Gemelli, che metterà a disposizione del pubblico screening gratuiti per monitorare sette principali fattori di rischio: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, alimentazione, attività fisica e abitudine al fumo.