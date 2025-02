La salute del Papa migliora. Le ipotesi sull'Angelus di domenica

Continua il decorso positivo della malattia del Papa. La salute di Francesco migliora.

I BOLLETTINI

La settima notte del Papa al Policlinico Gemelli è trascorsa tranquillamente, anche questa mattina Francesco ha fatto colazione seduto. Ancora segnali incoraggianti dalla Santa Sede sul il decorso della malattia di Bergoglio affetto da polmonite bilaterale. "Tra oggi e domani si capirà come il Papa sta reagendo alla nuova terapia", ha specificato anche la nota vaticana “da questo si potrebbe evincere una previsione dei giorni di ricovero”. Dello stesso tenore anche il bollettino medico che ieri parlava, per il secondo giorno di seguito, di lieve miglioramento, specificando che il Pontefice è senza febbre e con parametri cardiaci stabili. Le terapie per la patologia di Bergoglio sono lunghe e complesse, soprattutto per un uomo con pregressi clinici importanti e la fragilità fisica di chi ha compiuto da qualche mese 88 anni, però cauti spiragli positivi emergono dei resoconti delle ultime ore.

L'ESPERTO

Il parere di un esperto ha anche sottolineato che ''superati i primi 3-4 giorni si capisce se la terapia antibiotica funziona bene e da quello che sappiamo gli indici infiammatori si stanno riducendo e il Papa riesce anche a svolgere le sue attività e respira autonomamente. Quindi dall'evoluzione del quadro clinico si può dire che siamo cautamente ottimisti, sempre ricordando che è un paziente anziano e fragile''. Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali. “Ma serve riposo e cautela'' chiosa il medico.

LE PROSPETTIVE

Il Papa, comunque, è descritto di buon umore e reattivo, come aveva detto la premier Meloni quando lo ha incontrato qualche giorno fa. Anche se il Cardinal Ravasi oggi ha ribadito quanto detto ai microfoni di RTL 102.5, potrebbe dimettersi se dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, ma come sempre ci ha mostrato Francesco durante il suo pontificato, la scelta sarà solo sua. Il direttore della sala stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha chiarito che "le modalità dell'Angelus di domenica non sono state ancora decise". Nessuna ipotesi dunque è esclusa, né quella che si possa svolgere nella modalità della scorsa domenica, ovvero solo con un testo scritto inviato dal Papa, ma neanche quella che il Pontefice si possa collegare. Non resta che attendere.