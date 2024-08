Lazza compie 30 anni: il post sui social e il video del compleanno ad Ibiza. Tutto quello che c'è da sapere

IL SUCCESSO E LA VOGLIA DI FARE MUSICA

La musica, prima di tutto. Da sempre nei suoi sogni, che si sono realizzati. Lazza compie 30 anni e festeggia anche sui social. Gli ultimi anni sono stati pieni di successi: il debutto a Sanremo nel 2023 e i concerti live. Si avvicina alla musica grazie a suo nonno, che aveva imparato a sui arrivo la fisarmonica durante guerra.



«Quando avevo sei anni, mi ha regalato una tastiera Bontempi - raccontava lo scorso anno al Corriere Torino -. A 9 anni ho preso lezioni private fino all’esame di ammissione per il Conservatorio di Milano. In parallelo è nata la passione per il rap. Milano è una città dalle infinite possibilità: io ho avuto la fortuna di poter studiare in un conservatorio importante, ma anche di farmi le ossa frequentando il mitico muretto di San Babila, insieme a tanti ragazzi appassionati di hip hop. La classica comunque non l’ho mai lasciata, continuo a suonarla e ritrovo alcuni dei miei miti: come Chopin, che ho anche tatuato sul polpaccio».





IL PASSATO PRIMA DEL SUCCESSO