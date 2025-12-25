Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

25 dicembre 2025, ore 07:00

Attesa in Piazza San Pietro per la Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, che il Papa pronuncerà alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica

La messa di Natale, presieduta da Papa Leone XIV per la prima volta dalla sua elezione oggi alle 10, nella Basilica di San Pietro, sarà seguita dalla Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica. “Il Natale del Signore è il Natale della Pace” così il Pontefice ha richiamato ieri ancora una volta uno dei temi forti del suo magistero nel cartoncino dei suoi primi auguri. La frase scelta è tratta dal Sermone 26 del primo Papa a portare il suo nome, san Leone Magno. La richiesta di una 'tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo', almeno nella festa della nascita del Salvatore, che lo stesso Prevost ha rilanciato due giorni fa -da Castel Gandolfo. 

LE ALTRE CELEBRAZIONI

Il 31 dicembre, alle 17, il Pontefice guiderà i Primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale canto del ½Te Deum», con cui il Papa ringrazierà per l'anno civile appena trascorso.

Il 2026 si aprirà con la messa del 1° gennaio, alle 10, nella Cappella Papale. L'ultimo grande appuntamento sarà il 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore. Alle 9.30, Leone celebrerà la messa al termine della quale presiederà il rito della chiusura della Porta Santa che segnerà la conclusione ufficiale del Giubileo Ordinario 2025 dedicato alla speranza.

