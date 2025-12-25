Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

La messa di Natale, presieduta da Papa Leone XIV per la prima volta dalla sua elezione oggi alle 10, nella Basilica di San Pietro, sarà seguita dalla Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica. “Il Natale del Signore è il Natale della Pace” così il Pontefice ha richiamato ieri ancora una volta uno dei temi forti del suo magistero nel cartoncino dei suoi primi auguri. La frase scelta è tratta dal Sermone 26 del primo Papa a portare il suo nome, san Leone Magno. La richiesta di una 'tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo', almeno nella festa della nascita del Salvatore, che lo stesso Prevost ha rilanciato due giorni fa -da Castel Gandolfo.