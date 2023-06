Le donne che hanno affiancato Silvio Berlusconi nel corso della sua vita: Dal matrimonio con Carla Elvira dall’Oglio a Marta Fascina

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Alla figura di Silvio Berlusconi sono sempre state accostate diverse figure femminili, tante relazioni (ufficiali e non) che hanno alimentato il gossip intorno ad un personaggio che ha sempre fatto parlare di sé in tutti i campi, anche, e forse un po' troppo, nella vita privata. Dalla prima moglie, Carla Elvira dall’Oglio all'ultima compagna Marta Fascina che è stata al suo fianco fino alla fine in questi ultimi mesi di malattia. Fra tutte le donne della sua vita però, la madre, Rosa Bossi, ha sempre avuto un ruolo fondamentale ed era molto amata da Berlusconi.





I MATRIMONI CON ELVIRA DALL'OGLIO E VERONICA LARIO

Silvio Berlusconi era anche una persona estremamente romantica. La prima moglie Elvira dall'Aglio, come in un qualsiasi romanzo d'amore, incontra Il Cavaliere ad una fermata del tram di Milano vicino la stazione Centrale nel 1964. Un anno di fidanzamento e poi subito il matrimonio nel marzo 1965 dal quale sono nati due figli. La primogenita è Marina Berlusconi, che nel 2005 diventerà presidente di Fininvest, la holding fondata da Silvio Berlusconi nel 1978. È presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Il secondo figlio è Pier Silvio Berlusconi, azionista di Fininvest, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. Elvira è sicuramente la donna a "patire" meno la pressione mediatica rispetto alle altre, almeno fino al 1985, anno del divorzio a causa della storia parallela con Miriam Raffaella Bartolini, da tutti conosciuta con il nome d'arte di Veronica Lario, attrice di 20 anni più giovane di lui che, a detta di Berlusconi, riesce a folgorarlo "come un fulmine" durante la rappresentazione del Magnifico Cornuto al Teatro Manzoni. La seconda vita di Berlusconi inizia quindi nel 1990, anno in cui si sposa con Veronica Lario e da cui inizia il grande successo del Leder di Forza Italia: Il boom televisivo, il calcio si trasforma in uno dei suoi investimenti più proficui e nel 1994 diventa Presidente del Consiglio. Dal secondo matrimonio nascono tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2009 arriva anche il secondo divorzio chiesto proprio da Veronica dopo lo scandalo dei party a Villa Certosa e il caso Ruby Rubacuori.





I DUE FIDANZAMENTI CON FRANCESCA PASCALE E MARTA FASCINA

Nel 2009 dopo turbolento divorzio con Veronica Lario, costato a Berlusconi un accordo di divorzio multimilionario che ha trovato una risoluzione definitiva solo negli ultimi anni, l'ex Presidente del Consiglio conosce nello stesso anno Francesca Pascale, 35enne napoletana che ha incontrato in occasione di un comizio. I due iniziano a frequentarsi e nel 2012 ufficializzano la loro relazione che finisce nel marzo 2020. A ufficializzarlo è una nota di Forza Italia, che spiega come "continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. In questo periodo Berlusconi aveva già iniziato a frequentare Marta Fascina, sua ultima compagna, rimasta al fianco del leader di Forza Italia fino all'ultimo istante. Marta è una deputata di Forza Italia dal 2018 ed è stata una compagna discreta e silenziosa. La coppia si è unita in un matrimonio simbolico nel marzo 2022 a Villa Gernetto, una cerimonia fatta per suggellare l’amore senza terremotare l’asse ereditario.