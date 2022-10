Le donne di Giorgia Meloni: politiche, scienziate, giornaliste e libere pensatrici, e una ministra del suo governo

Il fatto di essere la prima donna a presiedere e guidare un governo italiano è stata sottolineata da Giorgia Meloni con un grazie ad altre italiane famose. Molte di loro sono note a tutti, altre invece hanno meno risonanza. Vediamo allora chi sono.

Le donne-pioniere prima di Giorgia: tutte ringraziate con il solo nome di battesimo

Da Cristina a Samantha, passando per Tina e Nilde, Oriana e Ilaria, ecco il Gotha di riferimento della neo- premier. Sono solo alcune delle donne citate dalla "prima donna a capo del governo in Italia". Ce ne sono di molto conosciute e vicine, come Elisabetta (Casellati), prima donna Presidente del Senato e oggi ministro per le Riforme dell'esecutivo Meloni. Sicuramente le più lontane nel tempo sono Cristina Trivulzio di Belgioioso "elegante organizzatrice di salotti e barricate", nobildonna, patriota e protagonista del Risorgimento e della lotta per l'Unità d'Italia e Rosalie Montmasson, "testarda al punto da partire con i Mille che fecero l'Italia". Ma ci sono anche altre protagoniste della Storia: Maria Montessori, pedagogista, rivoluzionaria, la prima a mettere al centro il bambino nel processo dell'apprendimento scolastico, inaugurando un metodo didattico ancora oggi valido e adottato nelle scuole, le scienziate Rita Levi Montalcini, medico e premio Nobel per i studi sull'accrescimento delle cellule nervose e Fabiola Giannotti, direttrici del Cern di Ginevra e l'astronauta Samantha Cristoforetti. In politica, Giorgia Meloni ha ricordato anche Tina Anselmi e Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera, mentre tra le giornaliste ha ricordato Oriana Fallaci, Ilaria Alpi e Mariagrazia Cutuli