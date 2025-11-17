Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

Inseparabili nell e vita , come nella morte. Avevano 89 anni . Le gemelle Kessler sono state ritrovate morte nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, dove vivevano in due appartamenti confinanti. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Dpa, poi ripresa da Bild , la polizia di Monaco ha confermato a Der Spiegel l’intervento sul posto senza dare ulteriori dettagli, sembra però che sia già incorso una inchiesta .

La storia della televisione italiana

Hanno rappresentato il sogno di tante generazioni, attraverso la tv italiana e non solo. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, le due sorelle, famose anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano note come le “gambe della nazione”, per la loro iconica presenza scenica, conclamata già nel 1959.

Di recente le Kessler avevano reso pubblica la volontà di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. ‘E’ cio’ che abbiamo stabilito nel nostro testamento’, aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano “Bild” nell’aprile del 2024.

Nerchau, nel momento della loro nascita apparteneva alla Germania est, ma loro famiglia riuscì a valicare i muro di Berlino per andare in Germania Ovest. Le Kessler sono comparse in Italia nel 1961, a 24 anni, conquistando il Paese con i loro balletti, la loro presenza e l’audace mostra del loro fisico. Hanno ottenuto un posto nella storia della televisione prendendo parte a programmi di grande successo come Studio Uno, nel quale cantavano la sigla d'apertura, la mitica «Da-da-un-pa», e Canzonissima.

Celebrate anche da Playboy

Anche negli anni 70 Il loro successo è proseguito , quando - tra le altre cose - hanno accettato di posare per Playboy, che le corteggiava da tempo. Alla fine degli anni '80 sono poi tornate nel Paese natale pur continuando a lavorare e viaggiare spesso in Italia.A 19 anni erano arruolate tra le fila delle mitiche Blubell Girls, a 40 sulla copertina di Playboy. Biondissime, coordinate, ballerine, cantanti, attrici al cinema per Dino Risi ne Il giovedì, con Alberto Sordi ne I complessi e in teatro per Garinei e Giovannini, per molti le gemelle erano state identificate con molti celebri momenti televisivii ed artistici. ll Carosello dei collant, il ritornello de La notte è piccola e gli sketch di Studio Uno, Milleluci e Canzonissima. Dopo una lunga pausa assenza nel 2011 sono tornate a calcare i palcoscenici dei teatri con lo spettacolo Dr Jekyll e Mr. Hyde. Tedesche e biondissime, le gemelle più amate della tv si sono esibite anche sul palco dell'Ariston di Sanremo nel 2014 .