Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta Photo Credit: ANSA/ETTORE FERRARI

Gabriele Manzo

17 novembre 2025, ore 18:00

Si ipotizza un suicidio congiunto, di recente avevano manifestato la volontà di essere sepolte insieme, negli anni 60 e 70 hanno fatto la storia della televisione italiana


Inseparabili nelle vita, come nella morte. Avevano 89 anni. Le gemelle Kessler sono state ritrovate morte nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, dove vivevano in due appartamenti confinanti. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Dpa, poi ripresa da Bild, la polizia di Monaco ha confermato a Der Spiegel l’intervento sul posto senza dare ulteriori dettagli, sembra però che sia già incorso una inchiesta.

La storia della televisione italiana

Hanno rappresentato il sogno di tante generazioni, attraverso la tv italiana e non solo. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, le due sorelle, famose anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano note come le “gambe della nazione”, per la loro iconica presenza scenica, conclamata già nel 1959.

Di recente le Kessler avevano reso pubblica la volontà  di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. ‘E’ cio’ che abbiamo stabilito nel nostro testamento’, aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano “Bild” nell’aprile del 2024.

Nerchau, nel momento della loro nascita apparteneva alla Germania est, ma loro famiglia riuscì a valicare i muro di Berlino per andare in Germania Ovest. Le Kessler sono comparse in Italia nel 1961, a 24 anni, conquistando il Paese con i loro balletti, la loro presenza e l’audace mostra del loro fisico. Hanno ottenuto un posto nella storia della televisione prendendo parte a programmi di grande successo come Studio Uno, nel quale cantavano la sigla d'apertura, la mitica «Da-da-un-pa», e Canzonissima.

Celebrate anche da Playboy

Anche negli anni 70 Il loro successo è proseguito , quando - tra le altre cose - hanno accettato di posare per Playboy, che le corteggiava da tempo. Alla fine degli anni '80 sono poi tornate nel Paese natale pur continuando a lavorare e viaggiare spesso in Italia.A 19 anni erano arruolate tra le fila delle mitiche Blubell Girls, a 40 sulla copertina di Playboy. Biondissime, coordinate, ballerine, cantanti, attrici al cinema per Dino Risi ne Il giovedì, con Alberto Sordi ne I complessi e in teatro per Garinei e Giovannini, per molti le gemelle erano state identificate con molti celebri momenti televisivii ed artistici. ll Carosello dei collant, il ritornello de La notte è piccola e gli sketch di Studio Uno, Milleluci e Canzonissima. Dopo una lunga pausa assenza nel 2011 sono tornate a calcare i palcoscenici dei teatri con lo spettacolo Dr Jekyll e Mr. Hyde. Tedesche e biondissime, le gemelle più amate della tv si sono esibite anche sul palco dell'Ariston di Sanremo nel 2014 .

Argomenti

gemele
Kessler
morte

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

    Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

  • La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

    La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

  • Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

    Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

  • Trump - Epstein: nella corrispondenza del finanziere il tycoon viene descritto "impegnato" per ore con una minorenne

    Trump - Epstein: nella corrispondenza del finanziere il tycoon viene descritto "impegnato" per ore con una minorenne

  • Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

    Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

  • Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

    Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

  • Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

    Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

  • Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

    Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

  • Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

    Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

  • Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

    Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

La decisione di accogliere la richiesta della difesa e della stessa Procura di Parigi prevede diverse limitazioni imposte all'ex presidente francese, tra cui quella di non lasciare il Paese

La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

Scoperta utile per disturbi del sonno e sicurezza al volante grazie allo studio dell'Imperial College di Londra pubblicato su Nature Neuroscience

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

Secondo i Media britannici, il principe cadetto ribelle è stato consultato per la decisione di prende le distanze dal fratello di Carlo III