Liam Payne, il cantante dei One Direction è morto a soli 31 anni

Una tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che è accaduto poche ore fa nel mondo del pop. Liam Payne, storico membro dei One Direction, la famosissima boyband che conquistò i teenager di tutto il mondo tra il 2010 e il 2013, si è spento a 31 anni per cause tutt’ora poco chiare. Ecco le ultime notizie dei quotidiani internazionali.

LIAM PAYNE DEI ONE DIRECTION MUORE A BUENOS AIRES DOPO ESSERE CADUTO DAL TERZO PIANO DI UN HOTEL

Sono stati gli agenti di polizia di Buenos Aires a ritrovare il corpo di Liam Payne riverso in strada. A quanto pare, secondo il quotidiano La Nacion, la polizia della stazione 14B sarebbe arrivata sul posto rispondendo a una richiesta d’intervento: “Un uomo aggressivo forse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti”. Poi la triste scoperta. L’ex membro dei One Direction è caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Azul nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Cos’è successo?

IL RACCONTO DELLA POLIZIA DI BUENOS AIRES SULLA MORTE DI LIAM PAYNE

“Alle 17:04 siamo stati allertati della presenza di una persona nel cortile interno dell'hotel Casa Azul - ha raccontato Alberto Crescenti, il direttore del Same (Sistema de Atencion Medica de Emergencia) -. Pochi minuti dopo, è arrivata una squadra che ha confermato il decesso dell'uomo che in seguito abbiamo scoperto essere parte di un noto gruppo musicale”, hanno detto gli agenti ai giornali. “Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c'era possibilità di rianimazione”, hanno continuato. Uno schianto di 13-14 metri di cui la dinamica resta poco chiara.