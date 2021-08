Liane Moriarty è una miniera d'oro per le serie tv, dopo Big little lies, arriva Nine perfect strangers

Nine perfect strangers

Appassionati di serie tv, maratoneti del binge watching, preparatevi. E' in arrivo un nuovo prodotto tratto di un libro di Liane Moriarty, già autrice di quel Big little lies che ricorderete, romanzo di successo diventato una serie con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern e Zoe Kravitz, che, nella seconda stagione, ha arruolato anche una star del calibro di Meryl Streep. Una scrittrice dunque, l'australiana, particolarmente amata dal jet-set holliwoodiano. La nuova serie, che sbarcherà su Prime il 20 agosto, è Nove perfetti sconosciuti, ispirata all'omonimo romanzo.





Nicole Kidman superstar

Gli autori di Nove perfetti sconosciuti sono gli stessi di Big little lies e The undoing e si sono affidati alla stessa protagonista, il premio Oscar Nicole Kidman. L'attrice australiana, nella serie, interpreta la figura chiave del romanzo, Masha, titolare di Tranquillity House, un centro per il benessere e il rilassamento. Qui nove persone, i nove perfetti sconosciuti appunto, si ritrovano e si conoscono, mettendosi piano piano a nudo. Masha però, senza troppi spoiler per chi non ha letto il libro, si rivelerà un personaggio molto più ambiguo di quel che appare e riserverà non poche sorprese ai suoi ospiti.





La famiglia Addams

E' di oggi la notizia di un'altra serie in fase di progettazione, quella dedicata a Wednesday della celebre Famiglia Addams. Sarà prodotta da Netflix e avrà tra i protagonisti, nel ruolo di Morticia, il premio Oscar Catherine Zeta-Jones. In passato, l'iconico personaggio di Morticia Addams è stato interpretato anche da Anjelica Huston, mentre Charlize Theron l'ha doppiata nella versione animata del film, uscita nel 2019. Nel cast della nuova serie, anche Jenna Ortega, nel ruolo della protagonista Mercoledì, e Luiz Guzman, che sarà Gomez Addams, il marito di Morticia. La serie arriverà a febbraio e sarà composta da otto episodi. Racconterà gli anni di Mercoledì come studentessa della Nevermore Academy.