Scintille dopo la finale del Grande Fratello: rissa sfiorata tra

Finisce con il botto il Grande Fratello. E' proprio il caso di dire: finisce con una rissa sfiorata, dopo la puntata, tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Tutto è documentato da un video che gira sui social, diventando subito virale.

Una scena pessima, davvero trash, da condannare pienamente: il Gf è un reality, un gioco. Deve restare tale. E' inammissibile che si arrivi alle offese e quasi alle mani. Chi frequenta la tv ha un obbligo morale: dare il buon esempio. Sempre. Perché i media sono seguiti da milioni di persone, donne e bambini. Ragazzi. Adulti.

VI RACCONTIAMO QUELLO CHE E' ACCADUTO

Josh Carter Rossetti, fratello di Greta, e Massimiliano Varrese si sono scontrati apertamente sfiorando la rissa. Sono intervenute decine di persone che hanno assistito alla scena. Rossetti avrebbe preso a calci una porta e avrebbe tirato un calcio all'auto in cui c'era Varrese. Il fratello di Greta sarebbe andato su tutte le furie per un commento di Varrese a Monia La Ferrera, ex dell'attore, compagna di Josh.

LE IMMAGINI CHOC, VIDEO VIRALE

Nel video si vedono comportamenti choc. I due litigano, urlano e se ne dicono di tutti i colori arrivando quasi alle mani. Tra gli ex concorrenti che cercano di sedare la rissa, c'è anche Marco Maddaloni, ex atleta. Addirittura sembra non farcela. Fortunatamente Varrese e Rossetti sono stati allontanati.

FERRETTI E MONIA: UN VERO COLPO DI FULMINE

Tra Monia e Josh Rossetti c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sarebbero conosciuti durante la puntata del 29 gennaio. Monia era stata eliminata, Joseph era entrato per fare una sorpresa alla sorella. E proprio Monia, incredula, raccontava a Signorini:

"Avete fatto voi da Cupido La sera che sono uscita, ci siamo incontrati in corridoio ed è stato un colpo di fulmine. Adesso ci stiamo conoscendo".