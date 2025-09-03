Liti tra coniugi, la sentenza: chat su Whatsapp come contratti prematrimoniali

“Tutto quello che scriverà potrà essere usato contro di lei in tribunale”. Questa frase (libero adattamento della più celebre “Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale" recitata dagli agenti nei polizieschi americani), a ben pensarci, potrebbe essere adattata ad alcune dispute legali tra ex coniugi in corso nel nostro Paese. A sancire una svolta nella storia della giurisprudenza italiana, infatti, è un pronunciamento del tribunale civile di Catanzaro, intervenuto su una lite tra ex coniugi finita in aula: per la corte i messaggini scambiati su Whatsapp sono da considerarsi alla stregua di accordi prematrimoniali ufficiali e il contenuto, dunque, va eseguito e rispettato in fase di separazione o divorzio.





Le promesse

Al centro di questa vicenda ci sono due ex coniugi arrivati in tribunale per dirimere una controversia relativa ad alcuni pagamenti. Con un messaggio inviato su Whatsapp all’allora consorte, l’ex marito aveva promesso di pagare interamente il mutuo dell’abitazione familiare condivisa dalla coppia. L’ex moglie, dal canto suo, aveva messo per iscritto in chat la sua intenzione di rinunciare all’assegno di mantenimento.

In prima battuta, i due arrivano davanti ai giudici poiché, al momento della separazione, l’uomo aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo da 21mila euro a valenza di rimborso del 50% delle rate del prestito contratto per la casa. La donna, insomma avrebbe dovuto restituire una parte della cifra già pagata dall’ex. Ma ecco la novità: l’ultima sentenza emessa dal tribunale civile di Catanzaro ha certificato l’esistenza di un “principio di prova scritta” che avrebbe potuto dispensarla dal pagamento, la chat su Whatsapp. Normalmente, infatti, la legge vieta la prova testimoniale per i contratti: la parola della donna da sola non sarebbe bastata a certificare la promessa fatta dall’ex marito. Lo screenshot della conversazione online, invece, le ha permesso di risparmiarsi il versamento della somma richiesta.



