Lo sport del 2023: in copertina la cavalcata scudetto del Napoli e l'esplosione del fenomeno Sinner

L'ANNO DEL NAPOLI

Per gli appassionati di calcio il 2023 si è aperto con un trauma: il 6 gennaio è morto Gianluca Vialli: grande giocatore, persona intelligente, uomo per bene. Questo sarà ricordato anche come l’anno del Napoli, con la cavalcata scudetto degli uomini di Spalletti che resterà nella storia; come i lunghi festeggiamenti di una città che aspettava questa gioia da 33 anni. Questi ultimi mesi, con la crisi profonda dei partenopei, hanno un po’ annacquato l’entusiasmo. Ma l’impresa resta. E’ stato un anno importante anche per l’Inter: male in campionato nei primi mesi, i nerazzurri sono arrivati in finale di Champions acquisendo la consapevolezza che dopo l’estate li ha portati a primeggiare in campionato, anche se la Juve è vicina. E’ cambiata la panchina della nazionale, dopo l’addio agostano di Roberto Mancini è arrivato Luciano Spalletti. Che intanto ha portato l’Italia agli Europei. E già guardiamo al 2024: appuntamento in Germania la prossima estate.