Louvre: gigantesca caccia ai ladri che hanno rubato i gioielli della corona di Francia

La caccia ai ladri è in corso. Difficile orientarsi, si controllano aree della criminalità organizzata che agiscono in situazioni simili,. All'indomani dello spettacolare colpo al museo del Louvre, la polizia è sulle tracce dei quattro malviventi fuggiti con otto "gioielli della corona di Francia". In cima ai sospetti per il furto con bottino dal valore inestimabile compiuto in pieno giorno nel più grande museo del mondo,è appunto la criminalità organizzata. Tra le ipotesi un furto su commissione, ma anche la possibilità che i preziosi possano essere utilizzati per operazioni di riciclaggio. ". I gioielli rubati, secondo gli esperti, sono difficili se non in impossibili da rivendere sul mercato. Intanto esplode anche la polemica politica e riprende il dibattito dei mesi scorsi sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano "una grande vulnerabilità", come ha ammesso il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. Quanto al ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, questa mattina ai microfoni di France Inter ha affermato: "Penso che stamattina tutti i francesi abbiano un po' l'impressione di essere stati svaligiati. Abbiamo fallito - ha continuato - i ladri sono stati in grado di mettere un montacarichi" sulla strada, "di far salire delle persone in qualche minuto e portare via gioielli inestimabili, dando un'immagine deplorevole della Francia". Il furto - secondo Nuñez - è opera di "professionisti" dello scasso, che potrebbero essere "stranieri" e forse noti per colpi del genere. Per il ministero della Cultura, grazie all'intervento degli agenti del museo, "i malfattori sono stati messi in fuga ed hanno lasciato sul posto le loro attrezzature ".



