Louvre: gigantesca caccia ai ladri che hanno rubato i gioielli della corona di Francia

Gabriele Manzo

20 ottobre 2025, ore 13:00

Il museo oggi resta chiuso, mentre il governo esamina le misure di sicurezza che sono state violate con facilità, i ladri hanno agito in meno di quattro minuti

La caccia ai ladri è in corso. Difficile orientarsi, si controllano aree della criminalità organizzata che agiscono in situazioni simili,. All'indomani dello spettacolare colpo al museo del Louvre, la polizia è sulle tracce dei quattro malviventi fuggiti con otto "gioielli della corona di Francia". In cima ai sospetti per il furto con bottino dal valore inestimabile compiuto in pieno giorno nel più grande museo del mondo,è appunto la criminalità organizzata. Tra le ipotesi un furto su commissione, ma anche la possibilità che i preziosi possano essere utilizzati per operazioni di riciclaggio. ". I gioielli rubati, secondo gli esperti, sono difficili se non in impossibili da rivendere sul mercato. Intanto esplode anche la polemica politica e riprende il dibattito dei mesi scorsi sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano "una grande vulnerabilità", come ha ammesso il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. Quanto al ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, questa mattina ai microfoni di France Inter ha affermato: "Penso che stamattina tutti i francesi abbiano un po' l'impressione di essere stati svaligiati. Abbiamo fallito - ha continuato - i ladri sono stati in grado di mettere un montacarichi" sulla strada, "di far salire delle persone in qualche minuto e portare via gioielli inestimabili, dando un'immagine deplorevole della Francia". Il furto - secondo Nuñez - è opera di "professionisti" dello scasso, che potrebbero essere "stranieri" e forse noti per colpi del genere. Per il ministero della Cultura, grazie all'intervento degli agenti del museo, "i malfattori sono stati messi in fuga ed hanno lasciato sul posto le loro attrezzature ".


IL LOUVRE OGGI RESTA CHIUSO

La direzione del museo aveva annunciato questa mattina presto la riapertura. Aggiungendo che tuttavia alcune "parti resteranno inaccessibili al pubblico", senza precisare quali. Dopo poco, il servizio stampa dello stesso museo ha annunciato che il Louvre non riaprirà per tutta la giornata di oggi

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA

Una riunione con i servizi dello Stato francese si tiene questa mattina a Parigi sul tema della messa in sicurezza del Louvre. Al vertice partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez e la ministra della Cultura, Rachida Dati. La ministra prima del vertice ha fornito particolari sui fatti. ''Uno dei malviventi ha cercato di incendiare il montacarichi": ha riferito tornando a parlare questa mattina del colpo al Louvre. Intervistata da CNews, la ministra ha detto che ''i rapinatori sono rimasti nella sala 3 minuti e 57 secondi o 3 minuti e 52 secondi. Sono andati direttamente verso le vetrine, sapevano esattamente ciò che volevano. Sono stati molto efficaci". E ancora: ''Uno dei malviventi ha cercato di incendiare il montacarichi", con la quale i rapinatori si sono introdotti nel museo, ha aggiunto Dati, secondo cui questo ha consentito ''di lasciare indizi sul posto".


